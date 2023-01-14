Dünyanın en çok tanınan faresi 100 yaşında

Walt Disney’in kuruluşunun üzerinden tam 100 yıl geçti. 1923 yılında ilk olarak Disney Brothers Cartoon Studio olarak bilinen The Walt Disney Company kuruldu. Mickey ve Minnie Mouse ile tanınmaya başlayan Disney macerası, eklenen birçok yeni karakter ile genişledi. 100 yıl sonra dünyanın dört bir yanında parklar, tatil köyleri, yolcu gemileri, film stüdyoları ile büyük ve başarılı bir imparatorluğa dönüştü.

Özel yılının anısına dünyanın dört bir yanından Disney meraklıları Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century ve National Geographic ile ilgili anılarını #ShareTheWonder ve #Disney100 kullanarak paylaşmaya davet edildi. Bu gönderiler sayesinde Disney ve hayranlarının geçen yüzyılda birlikte oluşturdukları sayısız hatıradan bir bellek meydana getirecekler ve yaşadıkları mutluluk dolu anılar ön plana çıkarılacak.

27 Ocak 2023'ten itibaren, Disneyland Tatil Köyleri’nde özel yılın anısına organizasyonlar başlatılıyor. Buralara seyahat edenler, Disney'in 100. Yıl Harikalar Günü kutlamasının (Disney100) kalbinde yer alacaklar. Bugünü ve geçmişi vurgulayan Disney, dünya çapında bir kutlama olan destinasyonu oluşturarak yepyeni bir şekilde deneyimleme imkânı sunacak.

Disneyland Park'ın en sevilen bölgelerinden biri de Mickey's Toontown. Tema parkı arazisinin çoğu 2023 baharına kadar misafirler için yeniden açılmayacak olsa da Mickey's Toontown'da bulunan yeni Mickey & Minnie's Runaway Demiryolu cazibe merkezi 27 Ocak'ta, tam Disney 100'ün başlamasıyla birlikte faliyete girecek. Farklı kahramanlarla birçok aktivitenin detaylı planlandığı, yeni eğlence bölümlerinin hizmet vereceği müjdelendi.