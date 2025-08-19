Durmuş Durukan gastronominin kültürel izlerini kitaplaştırdı

Her bir noktası gündelik yaşamdan izler barındıran kitabında gastronominin kültürel etkilerini kaleme alan Araştırmacı Yazar Durmuş Durukan, lezzet yolculuğunun aynı zamanda hayatı da nasıl şekillendirdiğine geniş bir pencere açıyor.

İnsan doğası gereği yaşamın sürdürülebilirliğinde ana gereksinimlerden birini oluşturan yeme-içme kültürü, gastronominin doğuşuna kapı araladı. Bugün, dünya üzerindeki her bir farklı noktada, yemek ile kültürün birbirinden eşsiz niteliklerini taşıyan gastronomi, toplumların da gelişen ve dönüşen dünyasını yansıtıyor.

Bu kapsamda Akademik kariyerini toplum ana teması üzerinde şekillendiren Araştırmacı Yazar Durmuş Durukan, gerçekleştirdiği önemli çalışmalarıyla kültür mozaiğinin var olmuş ve var olacak ilişkisine rehberlik ediyor.

Türkiye'nin damak yolculuğu ortaya kondu

2017 yılında Politika Bilimi üzerine lisans eğitimi almak için gittiği Viyana Üniversitesi'nde bulunduğu süre kapsamında gözlemde bulunduğu pek çok ülkede Avrupa'nın demografik yapısını yakından tanıyan Durukan, sosyoloji alanında perçinlediği eğitimini, gastronomi bilimi ile bütünleştirerek, gündelik hayat ve kent sosyolojisinin gastronomi ile olan bağına ilişkin pek çok araştırmalarda bulundu.

Londra'daki 3 yıllık süreci boyunca çalımalarının temelini oluşturarak sosyal yapıları yakından inceleyen Durukan, Türkiye'ye dönüşünün ardından kültür, medya ve sosyoloji ekseninde gelişen gastronominin evrelerine yoğunlaştı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında aldığı eğitim ile lisans derecesini 4 yıldan kısa bir sürede dönem birincisi tamamlayarak, bilgi ve birikimini pekiştiren Durukan, deneyimlerini gözlemleriyle bütünleştirdiği 'Gündelik Yaşamda Gastronomi, Kültür ve Medya' kitabını yazdı.

Araştırmacı Yazar Durukan, gastronominin, bireylerin sosyal yapı içerisinde davranışlarının incelenmesinde önemli bir etken olduğuna işaret ettiği kitabında, Türkiye'nin damak yolculuğunu tüm detaylarıyla ortaya koydu. Kitap; İstanbul'un Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinin yemek kültüründen, İstanbul'un ilk lokantalarının yer aldığı fotoğraflara, İstanbul'un hafızasında derin yer edinen Kanaat Lokantası'nın sahipleriyle mülakattan, Türkiye'deki birçok mekanın işletmecisi konumundaki Ali Ünal ile gerçekleştirilen söyleşiye kadar, birçok detayı çeşitli fotoğraflar ve tanıklar ile destekleyerek, Türkiye'nin gastronomi kültürünü geleneksel-modern ve post-modern anlatı üzerinden inceledi. Aynı zamanda hayatından içerisinden, işletmeci, usta ve şeflerin yaşadıklarının da akıcı bir dil ile kaleme alındığı kitap, gündelik yaşamın kültürel oluşumlarının tüm öğelerini içerisinde barındırıyor.