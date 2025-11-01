Efsane oyuncu Engin Çağlar motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Engin Çağlar'dan acı haber...

İstanbul Şişli'deki evine 200 metre mesafede motosiklet çarpması sonucu yaralanan Engin Çağlar, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

85 yaşındaki usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Engin Çağlar'ın 1 hafta önce check-up yaptırdığı ve hiçbir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

Usta oyuncu yarın Şişli Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Bakanlıktan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, 85 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasına canlandırdığı karakterlerle değerli katkılar sunan usta oyuncuya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Engin Çağlar kimdir?

Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940’ta İstanbul’da doğdu.

Şişli Terakki Lisesi, Robert Koleji'nde ve Hildesheim Güzel Sanatlar Okulu'nda okudu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre modellik ve reklam oyunculuğu yaptı. 1968’de sinemaya geçti ve kısa sürede Yeşilçam’ın sevilen erkek oyuncuları arasında yer aldı.

1960’ların sonu ile 1970’lerin başında Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın gibi dönemin ünlü kadın yıldızlarıyla başrol oynadı.

Romantik, melodram ve duygusal türdeki filmlerde genellikle “kentli, kibar, eğitimli erkek” tiplemesiyle tanındı.

Engin Çağlar'ın başrolünde oynadığı en popüler filmler şunlar: İstanbul Tatili (1968, Ayşecik ve Ömercik (1969), Köyde Bir Kız Sevdim (1970), Bir Garip Yolcu (1972), Vur Patlasın Çal Oynasın (1974).

1980’li yıllarda oyunculuğu bırakarak reklamcılığa yöneldi. Uzun yıllar Ajans Çağlar adlı reklam ajansını yönetti. Ayrıca bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) başkanlığı görevini üstlendi.