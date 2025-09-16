Efsane oyuncu Robert Redford hayatını kaybetti

Filmleriyle hafızalara kazınan, efsane aktör Robert Redford, 89 yaşında hayata veda etti. Uykusunda hayatını kaybettiği öğrenilen ünlü isim henüz geçen yıl Dark Winds'in üçüncü sezonunda kameralar karşısına geçmişti.

Yarım asrı geçen oyunculuk kariyerine sayısız film sığdıran usta isim, 2019 yılında "Avengers: Endgame" filminde rol aldıktan sonra emekli olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Western türündeki gerilim dizisi Dark Winds'le ekranlarda yer alan Hollywood efsanesi, hayranlarına da büyük sürpriz yapmıştı.

Robert Redford kimdir?

Santa Monica, Kaliforniya'da doğan Robert Redford, henüz 18 yaşındayken annnesin kaybetti. Annesinin ölümünün ardından büyük bunalım yaşayan ünlü isim alkol probmlemleri nedeniyle üniversite bursunu kaybedince, Brooklyn'deki Pratt Enstitüsünde sahne tasarımı dalında çalışmaya başladı.

Tall Story ile sinema dünyasına adım atan ve 60 yıllık kariyerine onu ödülü dahil birçok ödüle layık görülen Redford'un en bilinen filmleri ise Başkanın Bütün Adamları, Belalılar, Bulunduğumuz Yol, Benim Afrikam, Muhteşem Gatsby ve Son Kale'dir.