Ekaterina farklı tekniklerle hayatı anlamaya çalışıyor

Necmi Çelik

Rus resim ve anlatı sanatçısı Ekaterina Doronina Contemporary İstanbul-2023 Sanat Fuarı’nda resimlerini sanatseverlerle buluşturmuştu. Ekaterina Doronina “Hayattan Önce - Ölümden Sonra” başlığıyla Shakespeare ve ortaçağ illüstrasyonlarına gönderme yapan bir sanat tarzıyla sergiledi çalışmalarını.

Sanatçı, "Hamlet" trajedisinin kahramanlarının görüntülerini ve hikâyelerini ve ortaçağ illüstrasyonlarını karma medya tekniklerini kullanarak yeniden ele aldı. Ekaterina Doronina izlediği farklı teknikle sadece sanat nesneleri icat etmiyor, aynı zamanda onların yardımıyla hikayeler anlatıyor ve izleyicileri etkileşimli bir oyuna dahil ediyor. Omelchenko Galerisi'nin kurucusu ve küratörü Anastasia Omelchenko, "Yeni formların, metinlerin yanı sıra modern teknikler ve alışılmadık materyallerin de yardımıyla Ekaterina, ölüm temasını ironi ve geleceğe dair umutla ortaya çıkarmayı başarıyor" diyor.

Ekaterina Doronina’nın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle;

Contemporary İstanbul izlenimleriniz nasıl oldu?

Contemporary İstanbul’u ilk kez 2019'da seyirci olarak ziyaret ettim. Organizasyonu ve sanatsal seçimlerini beğenmiştim. Fuara Omelchenko Gallery çatısı altında yer alarak katıldım. İstanbul'u çalışmalarımı sanatseverlerle buluşturmak için uluslararası bir mekan olarak seçtim. CI’nin gerçekleştiği mekân fikrini gerçekten beğendim. Çağdaş sanatı deniz kıyısındaki "eski duvarlarda" göstermek başlı başına iyi bir performans olacaktı. Ancak bu güzel izlenimlerim, eski binanın çatısının hiçbir şekilde kuşlardan ve sudan korunmadığı gerçeğiyle yüz yüze kalınca bozuldu. Sonuç olarak, kuşlardan ve çatılardan gelen çerçöpler sürekli olarak sanat objelerime (masalarıma) düştü ve bir keresinde yoğun yağmur sonucunda çatıdan akan sular standımızı sular altında bıraktı. Ve gün boyunca objelerin yerini değiştirmek ve sanat objelerini ve tabloları yağmurdan kurtarmak için ciddi bir çaba harcadık. Tabii ki CI yönetiminden bu durum için bir özür beklerdik.

Fuarda sanatseverlerin ilgisini nasıl buldunuz, satış yapabildiniz mi?

İzleyicilerden çok fazla ilgi görmesine rağmen maalesef bir satış gerçekleşmedi. Uluslararası düzeyde bir sergi için çok az koleksiyoncu vardı sanırım. Beni en mutlu eden şey Fuar boyunca standımıza gelen ziyaretçilerdi. Ziyaretçilerin objelerimi, resimlerimi ve animasyonlarımı gözlemlemelerini gerçekten çok seviyorum. Sanatseverler benim eserlerimdeki manayı anlamak için özel bir ilgi gösteriyor. Hamlet objeleri, yaşam ve ölüm hakkındaki görsel çalışmalar fazlasıyla merak uyandırdı. Sanatseverlerin, gençlerin geri bildirimlerini hissetmekten gerçekten mutlu oldum.

Resim tekniğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışmalarınıza ilham kaynağı olan sanatçılar kimler?

Ben bir anlatı sanatçısıyım. Benim için ana ortam, hem geleneksel hem de dijital olmak üzere farklı ortamlarda yayınlanan bir hikaye ve metinden oluşuyor. İstanbul’da, animasyonlarla canlandırılan resimlerimi sundum. Ve ayrıca Shakespeare'in Hamlet'ine dayanan sanat objeleri yer aldı. Hamlet'in Yorick'in kafatasını bulduğu mezarlığı temsil eden iki çalışma da sanatseverlerle buluştu. Özellikle bana ilham veren Rus sanatçılar, İncil temalarını kesinlikle şaşırtıcı bir şekilde ortaya koyan ve onları kavramlar düzeyinde geliştiren Nikolai Ge ile fiziksel boyutların ötesine geçen bir sanatçı olan Marc Chagall oldu.

Yeni projeleriniz neler olacak? Dijital sanat üzerine düşünceleriniz nelerdir?

Multidisipliner tekniklerle çalışmaya devam ediyorum. Bir sonraki projem Dünyanın Yaratılması başlığını taşıyor. 7 ahşap panelden oluşacak bir sanat objesi yaratmak için 7 farklı materyal (ahşap, kil, cam, boya, metal, kağıt, tekstil) seçeceğim. 7 gün boyunca her gün bu panellere bir öğe ekleyeceğim. Ayrıca özellikle bu unsurlarla çalışan 7 sanatçıyla da çalışıyorum. Böylece 7 günde yaratılmış karmaşık bir sanat objesine sahip olacağız çalışma bittiğinde. Ve bu çalışma anime edilerek dijitalleşecek. Uzun zamandır sosyal medya ve dijital sanatı kullanıyorum ve bunu sanat disiplininin bir parçası olarak görüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, resimlerimi dijitalleştiriyorum ve onlardan animasyonlar yapıyorum. Bu teknik zihni ve yeni eserler yaratma mekaniğini etkiliyor. Önce dinamikleri görüyorum ve bundan sonra “donmuş çerçeveyi" seçiyorum ve resim bu süreçte ortaya çıkıyor. Aslında sanatçı için en ilginç ve değerli şey sadece düşünce tarzının değişmesidir ve dijital medya şüphesiz bunu geliştiriyor.

Genç kuşak sanatçılara mesajınız nedir?

Bugün genç sanatçılar için muhtemelen her zaman olduğu gibi asıl sorun finansman konusudur. Dahası, şimdi kendini ifade etmek için çok sayıda ortam var, fakat her şey bir finansman gerektiriyor. Benim düşünceme göre, modern çağda sanatseverler, şirketler fikirlere daha fazla yatırım yapmalı ve sanatçıların bu yaratıcı fikirleri uygulamalarına yardımcı olmalılar. Genç sanatçılar için şöyle bir platform harika olurdu; Bu platformda hem projeler hem de iş birliği yapmaya hazır insanlar birbiriyle buluşuyor ve yaratıcı-yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyan ve yaratıcılık için para ödemeye istekli marka ve şirketler de genç sanatçılarla karşılaşma şansı bulabiliyor. Böyle bir platforma çok ihtiyaç var.