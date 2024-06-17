Ellerini kullanamayan genç kitap yazdı

Serebral palsili (beyin felci) olarak dünyaya gelen Mehmet Cüneyt Temizel, bir şeyleri başarabildiğini göstermek amacıyla şiir ve hikayeler yazmaya başladı. Temizel, bir ay boyunca çoğu zaman gece uyumadan burnuyla akıllı telefonunun ekranındaki klavyeye dokunarak yazdığı şiir ve hikayeleri 'Kalemsiz Şair' adlı 64 sayfalık kitapta topladı.

Kitabın kapak tasarımı da yazara ait

Kitabın kapağındaki burnu kalem olan insan figürünü de kendisi tasarlayan Temizel, kitabının çıkmasıyla hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı: "Kendimi kanıtlamak ve bir engellinin neler yapabileceğini göstermek istedim. Bu amaçla kitap yazmaya karar verdim. Kitapta hayatımdan esinlenerek hikaye ve şiirler yazdım. Herkesin okumasını istiyorum. Bu kitabı bir ayda yazdım, 4 yıl sonra da aldığım destekle yayımladım. Engelim dolayısıyla bu kitabı burnumla cep telefonundan yazdım. Çoğu gece uyumadım ve sabahlara kadar yazdım. Bir engellinin neler yapabileceğini göstermek istedim. Amacım buydu. Şimdi de bir roman yazmayı hedefliyorum."

Gurur kaynağı

Baba Mehmet Şakir Temizel de başarısından dolayı oğluyla gurur duyduğunu ifade etti ve ekledi: "Bir roman da yazacak. Ona güveniyoruz ve destekliyoruz. O her şeyi yapar. Çoğu insanın yapamayacağını yaptı. Çok emek vererek kitabı çıkardı. Bir ayda bu kitabı burnuyla yazdı. 4 yıl bekledikten sonra kitabını bastırdı. Bu başarıyı görmeleri için herkesin bu kitabı okumasını istiyoruz" dedi.