Endless Art 'Kim'lik Barınılan Yer' sergisiyle kapılarını açtı

05 Ekim 2017

Ender YAZICI

İstanbul - Çeşitli sanat aktivitelerinin sanatseverle bulaşacağı Endless Art, "Kim'lik Barınılan Yer" adlı sergiyle açılışını yaptı. 24 farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı ve 15. İstanbul Bienal'in resmi komşu etkinliği olan sergi, 18 Kasıma kadar ziyaretçilere açık olacak.

Ahu Akkan, Barış Cihanoğlu, Genco Gülan, Hanefi Yeter, Bedri Baykam, Bubi, Ergin İnan ve Deniz Sağdıç gibi 24 ünlü sanatçının kimliklerini yansıttığı eserlerin sergilendiği etkinliğe ilk gününde yoğun katılım gerçekleşti.

Etkinlik hakkında konuşan Endless Art Sanat Direktörü Dolunay May, "Kimlik kavramı kendi içinde çok fazla alt metin içeriyor. Biz burada kimlik kavramı çerçevesine sanatçıların portrelerinden yaklaşmaya çalıştık. Sanat ile ilgili yaşanan en temel sıkıntı sanatseverle sanatçının birbirine yeterince temas edememesi. Biz de bu probleme vurgu yapabilmek adına sanatçıların portre çalışmalarına yer verdik." dedi.

Endless Art'ın yüzde 80'i sanatsal aktiviteler için ayrıldı

Endless Art'ı faaliyete geçirmenin en temel sebebini 'Sanatçıyla sanatseverin kolay bulaşabileceği bir alan inşa etmek' olarak ifade eden Endless Hotels Group Başkanı Metin Enderer, "Sanatla sanatsever adayı olan kişiler arasındaki derin çizgiyi hafifletmek istiyoruz. Bu sebeple otelin yüzde seksenini sanatsal aktiviteler için ayırdık. Plastik sanatlar, resim ve heykeltraş sergilerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 130 kişilik tiyatro salonunun yanında bina içerisinde dans akademisi kurduk. Bu salonlarımıza yönelik aktiviteler düzenleyeceğiz. Böylelikle sanatsever Endless Art Hotel'e ziyaret ettiği her an sanatla iç içe olabilecek. Etkinlik takvimimiz de gelecek ay keşinleşmiş olacak ve 2 ayda bir düzenlemeyi planladığımız sergilerimiz halka açık ve ücretsiz olacak" şeklinde açıklamada bulundu.

Hotelde 29 oda bulunduğunu ifade eden Enderer, "Buranın bir sanat evi olmasını istedik. Normalde arka bahçemizdeki alana 36 oda ilavesi yapabiliyorduk. Fakat oraya sanatçıların serbest çalışmalar yapabileceği bir sanat çadırı kurmak istiyoruz. Bu yapıyı en kısa zamanda bitireceğiz. Bir ay içinde bile bitebilir. Bunun dışında yine bu alanda bulanan tarihi bir köşkümüz var. Orayı da müze yapmak istiyoruz. Bu projelerin hepsini adım adım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Son olarak uzun vadeli planlarına da değinen Enderer, Endless Art binasının 50 metre ilerisine sanat merkezi açmayı istediklerini ve 2 ila 3 yıl içinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini iletti.