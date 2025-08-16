Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin duraklarından biri Erzurum oldu.

Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda Erzurumlu sanatsever katıldı. Festival, bugün itibarıyla başladı.

Festival 9 gün boyunca sürecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi mirası, yüksek dağları, serin yaylaları, zengin kış turizmi olanakları, yüzlerce yıllık tarihî mirası, kadim medreseleri, gastronomik çeşitliliği ve eşsiz doğasıyla Anadolu’nun doğusunda bir kültür başkenti olan Erzurum Kültür Yolu Festivaline kendi rengini ve dokusunu katıyor.

Bu yıl üçüncü kez Erzurumlularla buluşan Festivalimizin coşkusu ve zenginliği inanıyorum ki bu yıl da artarak devam edecek. 9 gün boyunca konserler, sergiler, gösteriler, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu program; Türkiye’nin kültürel zenginliğini Erzurum’a taşırken şehrin sanatsal değerlerini, tarihi mekânlarını, inanç noktalarını, doğal güzelliklerini ve lezzet duraklarını da ülke gündemine taşıyacak.

Türkiye’nin dört bir yanından ve bölge şehirlerimizden, pek çok kişi de bu festivallerimize katılıyor. Bu anlamda, Erzurumlu hemşerilerimizi ve şehrin yerli ve yabancı misafirlerini her yaşa ve ilgi alanına hitap eden kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmak için buradayız."

"Erzurum, marka vizyonuyla da öne çıkıyor"

Çam, Erzurum’un sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, marka şehir vizyonuyla da öne çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali, yalnızca sanat ve kültürün değil, aynı zamanda turizmin ve ekonominin de kalbinin attığı; şehirlerimizin 'Marka Şehir' vizyonuna hizmet eden bir organizasyon. Erzurum ise geçmişten bugüne marka şehir kimliğiyle bu festivale çok yakışıyor. Şehrin dört bir yanına yayılmış 40 noktada 400’e yakın etkinlik Erzurumlularla buluşacak.

Festivalde en önemli önceliğimiz çocuklar. Olimpiyat Parkı’nda kurulacak 'Çocuk Köyü' ile binlerce çocuğumuzu özel olarak hazırlanmış içeriklerle ağırlayacağız. Ayrıca festival, halkımızı ülkesinin coğrafyasına, İslam medeniyetinin sanat birikimine ve Erzurum’un tarihinden edebiyatına uzanan zenginliğe tanık kılacak. Erzurum’un kadim mirası ile taşıdığı 'merkez olma' özelliği, inanıyorum ki bu festival süresince de kendisini gösterecek. Dokuz gün boyunca kültür, sanat, müzik ve edebiyatla dolu unutulmaz bir şölen yaşayacak. Çevre illerden de tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum."

400 etkinlik düzenlenecek

Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol heyeti Erzurum Müzesinde yer alan sergileri ziyaret etti. Ziyaret edilen sergiler arasında sanatseverleri görsel bir yolculuğa çıkaran “Karaz’dan Sonsuzluğa: Yeni Bir Evren” enstalasyon sergisi, Hamit Zübeyir Koşay anısına Doğu Anadolu’da kadim bir kültürü mercek altına alan “Karaz: Koşay Kazıları Fotoğraf Sergisi” ve “Seramik Baskı Sergisi: Karaz’ın Koçları” ile birlikte ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Karaz kültürüne ait değerlerin teknik sergileme yöntemiyle anlatıldığı “Değirmenler Fırınının Artırılmış Gerçeklik Tekniği İle Sergilenmesi” şehzadelerinin dünyasını yansıtan “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi” ve Anadolu masal geleneğini gözler önüne seren “Anadolu Masal Yolu Anlatımlı Masal Sergisi” de etkinlik kapsamında yer aldı.

Ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyetle, Erzurum Müzesi’nden Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’ne geçti. Enstitüde “Orta Asya’dan Anadolu’ya Çarpana İzleri” ve “Bir Kıvrım Bin Hikaye: Burma Bilezik” sergileri incelenerek katılımcılar Erzurum’un zengin kültürel mirasını bir arada deneyimleme fırsatı sunuldu.

Dijital uygulamalara da yer verildi

Günün son durakları, Çifte Minareler Medrese’de açılan “Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Teship” sergisiyle sanatseverleri karşıladı. Ziyaretçiler, “Türkiye’nin Minyatürleri” ve “Türkiye’nin Ustaları” belgeseliyle minyatür sanatının inceliklerini keşfederken, dijital uygulamalar ve “Hislerin Tasviri” sergisiyle sanatı farklı boyutlarda deneyimledi. Ardından Yakutiye Medresesi’ne geçen katılımcılar, “Gökler, Göçler ve Kökler” sergisiyle görsel bir yolculuğa çıktı.