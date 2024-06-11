'Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi' sanatseverlerle buluşuyor

Türkiye'nin farklı coğrafyalarında gerçekleşen özel bir sanat inisiyatifi olarak öne çıkan sergide yer alan her bir edisyon, öncekilerden farklı eserlerin bir araya getirildiği dinamik bir platform sunarak sanatseverlere farklı deneyim yaşatıyor. Sergi, 16 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Geçmişle gelecek arasında bir bağ

Serginin küratörü Ayşe Demirci, sanatın zenginliğini ve evrensel etkisini vurguladığını söyledi ve ekledi:

"Bu projede hem üretim hem sergileme desteği veriyoruz, serginin dünya çapında ve uluslararası gösterimini sağlıyoruz. Bu sene ilk defa açık çağrı programı başlattık. Bu çağrı programıyla sanatçı davetleri aldık. Bir haftada 240 sanatçı başvurdu, 27'si seçici kurul tarafından değerlendirildi ve eserleri sergilenmeye hak kazandı" ifadelerini kullandı.

Demirci, 27 sanatçının eserlerini sergiye dahil edeceklerini belirtti ve şunları kaydetti: "İlkini Samsun'da yaptık. Burada 4 açık çağrı sanatçımız vardı. Diğer illere de diğer kanal sanatçılarımızı yerleştirerek sergi yapıyoruz. Odaklandığımız nokta, o şehrin sanatçılarını biraz daha öne çıkarmak ve profesyonel anlamda üretim yapan sanatçılar ile açık çağrı sanatçılarını bir araya getirerek hem network sağlamak hem de bir alan tanımak. Her sanatçının tabii ki kendine ayrı bir dili, uslubu ve kavramı var. Bunları benim topladığım bir kürasyon metninde birleştiriyorum. Bu kürasyon metninde Eskizden Piksel'in bu seneki edisyonu, Anadolu edisyonu. Anadolu'nun çeşitliliğini, kültürel mirasını ve zenginliğini, her sanatçının kendine öz yaptığı eserleri farklı biçimde sergileyerek, geçmişiyle gelecek arasında bir bağ kuruluyor."