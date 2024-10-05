Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu: İnsana yapılacak yatırımın tasarrufu olmaz

Zühre KURT

Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümüne denk gelmesi ve her yıl aynı tarihlerde yapılması hedeflenen KentFest, 11-26 Ekim 2024 tarihleri arasında 15 gün boyunca Türkiye, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Fransa, Brezilya, İskoçya, Polonya ve Suriye’den onlarca hikâye anlatıcısının 15 oyununu Eryaman’da 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde ağırlayacak. KentFest öncesinde Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu gazetemizin sorularını yanıtladı:

Sanatçıdan siyasetçi olur mu?

Ben size tam tersini soracağım. Siyasetçiden oyucu olur mu?

Siz her iki tarafta da bulundunuz, cevap hakkı sizde olmalı, değil mi?

Bunu göstermek için 4,5 yılım var. Hep beraber göreceğiz. Bu işin finali de mutlu sonla bitecek.

Çok yoğun bir sanat hayatınız vardı nasıl karar verdiniz siyasete atılmaya?

Bu zamana kadar sistemin nasıl olması gerektiğini yaptığımız sanatsal faaliyetlerle, oyunlarla insanlara anlatmaya çalıştık. Baktım ki anlatınca olmuyor bunu göstermek lazım, tabii metaforik söylüyorum bunları, göstermeye karar verdim. Umarım anlattığım zaman çok faydamız olmadı ama gösterdiğimiz zaman faydamız olur diye düşünüyorum.

“Emekli tiyatrosu kuruyoruz”

Göreve geldiğimiz günden beri ilçenin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve tüm yurttaşlarımıza hizmet verebilmek için inanılmaz bir maratona başladık. Bu maratonun bir kolu da kültür ve sanat. Milli bayramlarımız coşkulu bir şekilde kutlanır hale geldi. Yaklaşık 25-30 yıldır ilçedeki yurttaşların herhangi bir kültür sanat etkinliğiyle buluşmamış olması, böyle bir dönemde, trajikomik bir durum. Bu uluslararası festival sayesinde Etimesgut, artık ülke içerisinde isminin duyulmasının yanı sıra bundan böyle Avrupa’yla başlayıp dünyada bir marka ilçe olma yolunda adımlarını atıyor. İlçeyi sosyal hayatın aktığı bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. O nedenle en iyi bildiğimiz iş olan tiyatro festivali ile başladık. Ben de diyorum ki eğer insana yatırım yapılıyorsa bunun tasarrufu olmaz. Çünkü bu ülkeyi yarınlara taşıyacak olan genç kuşaklar. Eğitim, spor, kültür sanat alanında yapılan yatırımların tasarrufu olmaz. Gençlerin kendini ifade edecek, bireyi oluşturacak, geliştirecek düzenlemelerin tasarrufu olmaz, eğer siz bilinçli bir nesil istiyorsanız… Ayrıca bir emekli tiyatrosu kuruyoruz. 400 emeklimiz başvurdu ilçeden. Büyük bir heyecanla, enerjiyle çalışıyorlar.

Farklı ülkelerden 15 gösteri

KentFest’in heyecan uyandıran ve farklı dalları kapsayan programına değinen Mustafa Avkıran “Tiyatro hayatını Carl Ebert’in başlattığı şehirde yeniden tiyatroyu konuşma fırsatı yaratmak amacıyla el ele verdik, o yüzden de çok çeşitli, disiplinlerarası bir program oluşturduk. 15 gün boyunca çok önemli bir kültürel deneyim sunacak olan festival, aynı zamanda kent kültürünün gelişmesine de büyük katkı sağlayacak,” dedi. Övül Avkıran “Buralar bildiğiniz gibi değil…” diyerek başladığı konuşmasında “hayal kurmayı bilen” bir sanatçının, belediye başkanı olmasının kıymetine değindi.

Avkıran, Erdal Beşikçioğlu’nun ilçede yaptığı çalışmaların ne kadar büyük bir fark yaratacağına ise “Kentin kültürünü inşa edemez, koruyamazsak yetişen nesillerin hafızasını da koruyamamış oluruz ki, hafızası olmayan nesiller hayatları boyunca kendi başarıları için çalışamaz, kendi rüyalarını göremezler,” sözleriyle vurgu yaptı. Tüm sahne sanatlarını kucaklayan KentFest, 11 Ekim’de Kent Tiyatrosu’nun ilk yapımı, Haldun Taner’in “Vatan Kurtaran Şaban” oyununun prömiyeriyle başlayacak. 12 Ekim’de Ankaralı Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinde Ankara hikâyelerini anlatacağı festival, 13-14 Ekim’de dünya tiyatrosunun en kıymetli yönetmenlerinden Theodoros Terzopoulos’un “Alarme” adlı oyununu seyirciyle buluşturacak.