  1. Dünya Gazetesi
  2. Kültür-Sanat
Takip Et

Eurovision heyecanı 2026'da Viyana'da yaşanacak

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2026 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleneceği açıklandı. Avusturya, 1967 ve 2014 yıllarında da Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmıştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eurovision heyecanı 2026'da Viyana'da yaşanacak
Takip Et

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 70. Eurovision Şarkı Yarışması'na Viyana'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

70. Eurovision Şarkı Yarışması, 2026 yılının mayıs ayında düzenlenecek.

Avusturya üçüncü kez ev sahipliği yapacak

Yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın en büyük kapalı arenası Wiener Stadthalle'de yapılacak.

Avusturya, 1967 ve 2014 yıllarının ardından üçüncü kez Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturya kazanırken, İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve saldırılar nedeniyle finalde protesto edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA