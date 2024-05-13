Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nı kazananlar açıklandı

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre yarışmaya, ortaokul kategorisinde 32, lise kategorisinde 38, yetişkin kategorisinde 181 öylü ve Fakir Baykurt Öykü Kitabı kategorisinde 106 kitap olmak üzere toplamda 251 öykü ve 106 öykü kitabı katıldı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaokul kategorisinde Rüzgar Kemal Karaağaç, 'Mutluluğu Paylaşmak' öyküsüyle; lise kategorisinde Onur Kesmen, 'Muhayyel' öyküsüyle; yetişkin kategorisinde ise Irmak Titiz, 'Uyuşuklar' öyküsüyle birinciliği elde etti.

Kitap ödülü Mehmet Utku Yıldırım'ın oldu

Fakir Baykurt Öykü Ödülü'nün kazananı ise 'Hayatında Değil Yerin' kitabıyla Mehmet Utku Yıldırım oldu.