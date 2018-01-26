Fatih Akın’ın yeni filmi Paramparça Başka Çarşamba’da

26 Ocak 2018

2 Şubat'ta gösterime girecek olan Fatih Akın'ın yeni filmi "Paramparça" vizyon öncesi 31 Ocak'ta Başka Çarşamba'da gösterilecek.

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın üstlendiği ve başrolde Diane Kruger'ın yer aldığı Paramparça (In the Fade), dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapmış ve Altın Palmiye için yarıştığı festivalden Diane Kruger'ın kazandığı En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle dönmüştü.

Aralarında Toronto'nun bulunduğu birçok festivale konuk olan film, Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre alarak büyük bir başarıya imza atarken geçtiğimiz haftalarda Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde de aynı dalda ödüle uzanmıştı.