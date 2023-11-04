Fazıl Say, Atatürk’ün anısına özel bestelerini seslendirecek

Bu çok özel konserde, Fazıl Say’ın Atatürk anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan "Yürüyen Köşk" adlı eseri de seslendirilecek. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 10 Kasım’ı kapsayan Atatürk Haftası’ndan önce, ENKA Oditoryumu'na konuk olacak.

Geçtiğimiz yıllarda Beethoven'ın 32 sonatının tamamını yorumladığı 9 CD'lik kayıt projesini hayata geçiren sanatçı bu resitalde, Beethoven'ın iki muhteşem eseri "Fırtına Sonatı" ve "Appassionata" yı yorumlayacak.

8 Kasım’da gerçekleşecek konserin son parçası ise Fazıl Say'ın, Atatürk’ün anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan "Yürüyen Köşk" olacak. Eser, Atatürk'ün Yalova'daki Millet Çiftliği'nde bulunan köşkünün ve çınar ağacının hikâyesini, eşsiz melodilerle dinleyiciyle buluşturacak.