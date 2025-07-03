Forbes Türkiye açıkladı! Konser zengini sanatçılar belli oldu

Forbes Türkiye, bu yılın konser zengini sanatçılarını açıkladı. Listede yeni euro milyonerleri de gün yüzüne çıktı.

Forbes Türkiye, ilk defa 2024 yılının haziran ayında "Konser Zenginleri" listesini yayımlamaya başlamıştı. Hazırlanan listeye göre, 70 şarkıcı ve müzik grubu 2024’te biletli konser satışlarından toplam 158 milyon euro ciro elde etmşti. Geçen yıl Tarkan, 12 milyon euro’luk ciroyla listesin zirvesindeki isim olmuştu.

Listenin başında Cem Adrian yer aldı

2023’te gerçekleştirdiği konserlerden elde ettiği 12 milyon euro ciro ile 2024 şampiyonu olan Tarkan bu yıl listede yer almadı. Nedeni Tarkan’ın 2024’te hiç biletli konser vermemiş olması.

2023 sonuçlarını içeren listede ikinci sırada olan Cem Adrian ise 188 konserle birlikte 2024’te birincilik koltuğuna oturdu.

İkinci sırada ise bir önceki yıla oranla 21 sıra birden yükselen ve 2024’te 7.4 milyon euroya yakın ciro yapan Hakan Altun bulunuyor. Üçüncü sırada Yalın yer alırken; listeye ilk kez giren isim Mert Demir takip etti.

Listeye göre, Türkiye’nin konser ekonomisi son iki yılda istikrarlı bir yükselişe geçti.