Fransız Metz-Grand Est UlusaL Orkestrası dayanışma konseri için Türkiye’ye geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Institut français Türkiye’nin girişimiyle başlatılan “Umut Notaları” projesi kapsamında düzenlenecek konser, 6 Temmuz Perşembe akşamı 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bu özel konserin tüm geliri, İKSV tarafından, depremde enstrümanını kaybetmiş müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temini için başlatılan İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak. Konserde David Reiland’ın şefliğindeki Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası, genç ve başarılı piyanist Can Çakmur’a eşlik edecek. CRR Genel Sanat Yönetmeni, şef ve besteci Murat Cem Orhan’ın da konuk şef olarak yer alacağı konserde Debussy, C. Saint-Saens, Ahmed Adnan Saygun ve Beethoven’ın eserleri seslendirilecek.

Metz-Grand Est Ulusal Orkestrası, David Reiland'ın sanat ve müzik yönetmenliğinde, 72 müzisyeniyle, kendi bölgesi olan Grand Est’in yanı sıra Fransa'nın genelinde ve dünyanın farklı ülkelerinde konserler veriyor. "Bölgenin ulusal orkestrası" unvanını taşıyan orkestra, çocuklar ve müziğe erişimi kısıtlı olan izleyiciler için her yıl birçok etkinlik düzenliyor.