Fuerza Bruta , teknoloji ve sanatı sahnede buluşturuyor

Akrobasi, tiyatro, dansı ve müziği bir araya getiren Fuerza Bruta Wayra Show, İstanbul’da Volkswagen Arena’da izleyicilerle buluşuyor. 360 derece sahnesi ile izleyenleri adeta büyüleyen, gerçekliğin arka planda kaldığı, sözsüz aksiyon tiyatrosunda sahne ile seyirci arasındaki mesafenin kalktığı ve izleyicilerin şovun bir parçası olarak efektlerle dolu sahne ile bütünleştiği bu şov yenilenen içeriği ile 23-24- 25-26 Ağustos tarihlerinde sahnelenecek.

Müzik, tiyatro, opera, müzikal, dans ve sahne şovları gibi farklı disiplinlerde bir çok prodüksiyonun yapımcılığını ve organizasyonunu gerçekleştiren Piu Entertainment tarafından, Yapı Kredi’nin 80. Yıl Feelin’ Good etkinlikleri kapsamında İstanbul’a gelen grubun sahne amiri Pablo Carpintero, performans sanatçıları Lucia Kern, Julia Astigueta ve Tomas Wurch gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

Pablo Carpintero, dünya çapında 34 ülkede, 5.000’in üzerinde performans ile 6 milyondan fazla izleyici ile buluşan Fuerza Bruta Wayra’nın tiyatro, dans, müzik, ışık ve akrobasi içeren disiplinler arası performansına ilişkin şova hazırlanma sürecini anlattı. Yakın arkadaş ve aileleri davet ettikleri küçük ölçekli testlerle başlayan sürecin farklı şehirlerde gösteriyi sunabilecek hale geldiğini söyleyen Carpintero sözlerine şöyle devam etti: “Gösterimizdeki en önemli fark, izleyiciyi katılmaya, tepki vermeye ve gösteride yer almaya teşvik etmemiz. Amacımız, izleyicilerin sahnelerde kendilerini görmelerini, onların da yapabileceklerini veya belki de o durumu yaşadıklarını hissetmelerini sağlamak. Seyircimize kendisini orada hayal edebileceği, 65 dakika boyunca neşe, güzellik, duygu, enerji ve tutkuyu tamamen gerçek olarak deneyimleyebileceği bir sürpriz kutusu sunuyoruz.”

İzleyici ile aktörler arasındaki sınırlar kalkıyor

Performans sanatçılarından Julia Astigueta ise “Türk izleyicisiyle tekrar buluşacağımız için çok heyecanlıyız. Türk izleyiciler tamamen kendilerini gösteriye kaptırıyorlar ve katılıyorlar. Kutlamayı sevdiklerini ve çok eğlenceli olduklarını da hissediyoruz.” dedi. Tomas Wurch ise şunları söyledi: “Bizim için izleyiciyi kışkırtmak, onları koltuklarının rahatlığından çıkarıp, tiyatroyu rock konseriyle karıştıran bir gösteri yaratmak aslında bir meydan okuma. Her şeyin gerçek olduğu, mümkün olduğu bir sürpriz kutusu sunuyoruz ve izleyicinin bunu yoğun, enerji dolu, mutluluk dolu yaşamasını istiyoruz tıpkı bizim gibi...”

Akrobasi sanatçısı Lucia Kern ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “O eğlenceli enerjiyi getirmek, aynı yerde birlikte olmayı kutlamak, izleyici ile aktörler arasındaki sınırları ortadan kaldırmak. Fuerza Bruta Wayra bizim için enerji, tutku ve güzellik demek”.

Bir gösteriden daha fazlasını deneyimleme fırsatı sunan, ilham ve yaratıcılığın bir arada yaşandığı 70 dakikalık performans sırasında izleyiciler ana sahneye alınarak, gösterinin içine çekilirler. Dev bir koşu bandı üzerinde tam gaz koşan ve patlayan bir adam, seyircilerin üzerindeki devasa ve berrak su havuzunda dans eden kadınlar, havada asılı duran oyuncuların performansları, özel efektler ve müzik ile seyirciye farklı bir deneyim yaşatıyor.