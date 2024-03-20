Furiosa: Bir Mad Max Destanı ne zaman vizyona girecek, fragmanı yayınlandı mı?

Oscar Ödüllü usta yönetmen George Miller, çığır açan 'Mad Max' filmleriyle yarattığı ikonik distopik dünyaya geri dönüyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi fragmanı

6 Oscar ödüllü küresel hit "Mad Max: Fury Road"un güçlü karakteri Furiosa’nın kökenlerini ortaya çıkaracak yepyeni ve bağımsız bir aksiyon macerasıyla yeni bir sayfa açan filmin ikinci fragmanı yayınlandı.

George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğuna geçtiği filmde Anya Taylor-Joy, Charlize Theron'un "Mad Max: Fury Road" filmindeki Furiosa karakterinin daha genç bir versiyonunu canlandırıyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin konusu

Dünya çökerken genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminde kim oynuyor?

Başrolünde Taylor-Joy'un yer aldığı filmde Hemsworth'un yanı sıra Alyla Browne ve Tom Burke de rol alıyor. Filminin yapımcılığını Miller ve Doug Mitchell üstleniyor.

Senaryoyu "Mad Max: Fury Road"un ortak yazarı Nico Lathouris’le birlikte kaleme alan Miller'ın, kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde birinci yönetmen yardımcısı PJ Voeten ve ikinci ekip yönetmeni ve dublör koordinatörü Guy Norris, görüntü yönetmeni Simon Duggan, besteci Tom Holkenborg, ses tasarımcısı Robert Mackenzie, kurgucu Eliot Knapman, görsel efektler sorumlusu Andrew Jackson ve renk uzmanı Eric Whipp yer alıyor.

“Mad Max: Fury Road”dan çok sayıda ekip üyesinin devam filmi için geri döndüğü ekipte uzun süredir birlikte çalıştıkları yapım tasarımcısı Colin Gibson, kurgucu Margaret Sixel, ses mikseri tasarımcısı Ben Osmo, kostüm tasarımcısı Jenny Beavan ve makyaj tasarımcısı Lesley Vanderwalt bulunuyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi ne zaman vizyona giriyor?

Türkiye'deki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Furiosa: Bir Mad Max Destanı, 24 Mayıs’ta vizyonda olacak.