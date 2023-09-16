GAGİAD Kültür Sanat Festivali ilk kez kapılarını açacak

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan GAGİAD Kültür Sanat Festivali, resim, heykel, fotoğraf, video başta olmak üzere birçok farklı disiplinin bir araya geldiği çağdaş sanat eserlerini sunan sergileri ve klasik müziğin başarılı yorumcularını bir araya getirecek. Sürdürülebilirliği odağına alan festival, her yıl daha da büyüyerek Gaziantep’i kültür sanat alanında önemli bir merkez haline getirme vizyonuyla hayata geçiriliyor.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, köklü ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan Gaziantep’in Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olmasının yanı sıra Yaşanabilir Şehirler listesinde de üst sıralara tırmanmaya başladığını belirtiyor. Gaziantep'in gelişen yapısını kültür ve sanatla birleştirerek şehrin bu alandaki potansiyelini ortaya çıkartmak istediklerinin altını çizerek, “Sanat, gelişen toplumların ufkunu aydınlatan, farklı bakış açıları getiren çok önemli bir alan. Biz de bu anlamda kentin sosyo-kültürel alandaki yatırımlarını hızlandırmak istedik. GAGİAD Kültür Sanat Festivali ile sanatın birleştirici gücünü kullanarak kentimizdeki kucaklaşmayı, birleşmeyi bir kez daha gün yüzüne çıkarmayı arzu ediyoruz. Geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz bu festival ile kentimize, kültür ve gastronomi alanındaki bilinirliğe ek olarak ‘sanat şehri’ sıfatını kazandırmayı istiyoruz” dedi. Sanat camiasının bölgeye katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Koçer, sözlerine şöyle devam etti: “GAGİAD Kültür Sanat Festivali bu anlamda önemli bir eşik. Gaziantep’in bir sanat şehri olabilmesi için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Gaziantep'in zenginlikleri arasına ‘sanat şehri’ unvanını da katmak istiyoruz. Bu kenti aynı zamanda ‘sanat şehri’ olarak önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

Festival çalışmalarına 6 Şubat depremleri öncesinde başladıklarını belirten Koçer, “Çok önemsediğimiz, önemli planlamalar yaptığımız festivalimizi, yaşadığımız büyük acı nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık.