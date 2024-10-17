Galataport 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor

Galataport İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO)'nun konser vereceği özel günde klasik otomobil sergisi de ziyaretçilerle buluşacak. Etkinlikler, Doğuş Meydanı ve Saat Kulesi Meydanı'nda 14.00 ve 19.00'da ücretsiz düzenlenecek.

Genel müzik direktörlüğünü ve şefliğini Prof. Rengim Gökmen’in üstlendiği orkestra, iki özel performans sergileyecek. Türkiye'nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası unvanını taşıyan orkestraya, konserde Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Görkem Ezgi Yıldırım ile Ezgi Karakaya eşlik edecek. Topluluk konserde, klasik Batı müziği eserleri ve marşlardan oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Ziyaretçiler ayrıca, İKOD'un 30 klasik otomobili ile dünyada yalnızca 28 adet bulunan 1962 model altın rengi Chevrolet aracı da görme fırsatı yakalayacak.