Gece müzeciliği Antalya’da ziyaretçiyi yüzde 17 artırdı

Yılbaşından bu yana 9 mil­yondan fazla yabancı tu­risti ağırlayan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür turizmi alanında yapılan yatırımlar antik kentler ile mü­zelerdeki hareketliliği artırdı.

"Geleceğe Miras" projesiyle ka­zılarla geçmişin izleri gün yüzü­ne çıkarılırken, gece müzeciliği uygulamasıyla da ışıklandırılan antik kentler ve müzeler, akşam saatlerinde de ziyaretçi ağırlıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Can­demir Zoroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde ülke genelinde 27 müze ve ören yerinde gece mü­zeciliği uygulamasının başlatıl­dığını dile getirerek, “2024'ün ilk yarısında müze ve ören yerlerine yapılan ziyaret sayısı 1,1 milyon­du, bu yıl yüzde 17'lik bir artış var, 1,3 milyon kişi müze ve ören yer­lerini ziyaret etti. Tabii bunda bü­yük etken gece müzeciliğini aktif hale getirmemiz oldu. Uygulama­lardan esnaf da memnun" dedi.