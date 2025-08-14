  1. Dünya Gazetesi
Gece müzeciliği Antalya’da ziyaretçiyi yüzde 17 artırdı

Milyonlarca turistin tatil rotasında yer alan Antalya'da Kültür Bakanlığı'ca hayata geçirilen "Geleceğe Miras" projesiyle müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısı yüzde 17 artarak, 1,3 milyon kişiye ulaştı.

Yılbaşından bu yana 9 mil­yondan fazla yabancı tu­risti ağırlayan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür turizmi alanında yapılan yatırımlar antik kentler ile mü­zelerdeki hareketliliği artırdı.

"Geleceğe Miras" projesiyle ka­zılarla geçmişin izleri gün yüzü­ne çıkarılırken, gece müzeciliği uygulamasıyla da ışıklandırılan antik kentler ve müzeler, akşam saatlerinde de ziyaretçi ağırlıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Can­demir Zoroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde ülke genelinde 27 müze ve ören yerinde gece mü­zeciliği uygulamasının başlatıl­dığını dile getirerek, “2024'ün ilk yarısında müze ve ören yerlerine yapılan ziyaret sayısı 1,1 milyon­du, bu yıl yüzde 17'lik bir artış var, 1,3 milyon kişi müze ve ören yer­lerini ziyaret etti. Tabii bunda bü­yük etken gece müzeciliğini aktif hale getirmemiz oldu. Uygulama­lardan esnaf da memnun" dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL