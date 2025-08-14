Gece müzeciliği Antalya’da ziyaretçiyi yüzde 17 artırdı
Milyonlarca turistin tatil rotasında yer alan Antalya'da Kültür Bakanlığı'ca hayata geçirilen "Geleceğe Miras" projesiyle müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısı yüzde 17 artarak, 1,3 milyon kişiye ulaştı.
Yılbaşından bu yana 9 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür turizmi alanında yapılan yatırımlar antik kentler ile müzelerdeki hareketliliği artırdı.
"Geleceğe Miras" projesiyle kazılarla geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılırken, gece müzeciliği uygulamasıyla da ışıklandırılan antik kentler ve müzeler, akşam saatlerinde de ziyaretçi ağırlıyor.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde ülke genelinde 27 müze ve ören yerinde gece müzeciliği uygulamasının başlatıldığını dile getirerek, “2024'ün ilk yarısında müze ve ören yerlerine yapılan ziyaret sayısı 1,1 milyondu, bu yıl yüzde 17'lik bir artış var, 1,3 milyon kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Tabii bunda büyük etken gece müzeciliğini aktif hale getirmemiz oldu. Uygulamalardan esnaf da memnun" dedi.