Geçmişte saklı kalmış hazineler gün yüzüne çıktı! Kuytu sergisi

Kalyon Vakfı tarafından “Geçmişe vefa geleceğe değer” misyonu ile 2019 yılında restore edilen, tarihi ve mimari öneme sahip Taş Konak’ta 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Kalyon Kültür, kültürel üretimi belirli bir mekâna bağlı kalmadan, iş birlikleri geliştirerek, farklı coğrafyalarda desteklemeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının sosyo kültürel yaşamından gün yüzüne çıkmamış eserlerinden oluşan “KUYTU” sergisi Kalyon Kültürde yeni sanat yılını kutluyor.

Etnografik özellikleri bulunan serginin 17. yüzyıldan 20. yüzyıla, kadının sosyal hayatını yansıtan 1203 eser ve objeden oluşuyor. Sergi aynı zamanda doğudan batıya kadın zarafetine ve kadının renkli dünyasına ışık tutuyor.

Geleneksel kadın başlıkları, kemerler, çantalar, keseler, takılar, el aynaları, köstekli saatler gibi kadın modasını ve dönemin özelliklerini yansıtan özel bir seçkinin yer alacağı sergi, 9 Mart -30 Haziran tarihleri arasında Kalyon Kültür’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

1203 adet nadide eser

Dünya Kadınlar Günü’nün de kutlandığı mart ayında, kadına saygı çerçevesinde; Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan, bir doğu - batı sentezi örneği olan, kadınının zevk ve ruhunu yansıtan toplam 1203 nadide eser ve objelerin yer aldığı KUYTU sergisini sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturuyor.

İş insanı ve koleksiyoner Yusuf İyilik’in çeşitli bölgelerden toplayıp restore ettiği özel koleksiyonundan seçilen eser ve objelerden oluşan serginin küratörlüğünü ise tasarım ve mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin üstleniyor.

“Geçmişe vefa, geleceğe değer”

Sergi, Kalyon Vakfı’nın “Geçmişe vefa, geleceğe değer” misyonu kapsamında 2019 yılında restore ettiği, 2020 yılında ise Kalyon Kültür olarak hizmete açılan Nişantaşı Taş Konak’ta düzenleniyor. Taş Konak, şair İhsan Raif ’in doğup büyüdüğü, şiirlerine ilham veren yer ve her daim sanatçıların buluşma noktası olarak da biliniyor.

Anadolu’nun mirasları ‘KUYTU’ sergisi ile kuytu köşelerden çıkıyor

‘Kuytu’, her ne kadar “ıssız, sessiz, göze çarpmayan yer” anlamına gelse de KUYTU sergisi, nispeten kapalı bir çevrede yaşayan kadınların zengin dünyasında bizleri bir yolculuğa çıkararak döneme tanıklık etmemizi sağlıyor.

Tarihin kuytu odalarından keşfedilmek için çıkan; Osmanlı toplumunun farklı kesimlerinden kadınlar ile Cumhuriyet kadınlarının moda ve yaşam kültürüne odaklanan KUYTU sergisinde; köstekli saatlerden broşlara, geleneksel kadın başlıklarından takılara, el aynalarından çantalara 1203 eser yer alıyor.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu: “Geçmişe vefa, geleceğe değer” anlayışı ile yola çıktığımız Kalyon Kültür’de 3. yılımıza girdik. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok değerli sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık.

İçinde bulunduğumuz mekân, Taş Konak, tarihi boyunca sanat ve sanatseverlerle var olmuştur. Biz de şehre vefamızı, bu binada sanatın her dalını, tüm disiplinlerini destekliyoruz.

Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla programımıza devam edeceğiz. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle, sergiyi açmak konusunda çekincelerimiz oldu. Ancak sanatın iyileştirici gücünün hepimize iyi geleceğine inanarak sergimizi sanatseverlerle buluşturmayı arzu ettik” dedi