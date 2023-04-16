“Geldikleri gibi giderler” Egemenlik Ulusundur: 23 Nisan

Yunan askerleri İzmir’e çıkmış, An­kara’ya doğru ilerliyor. Düşman güçleri Türkiye topraklarına girmiş, Mustafa Kemal ve askerleri düşman güçlerini durdurmak, geriye püskürt­mek için savaşıyordu. O, yola çıkarken söylemişti: Geldikleri gibi giderler! Mustafa Kemal ve Çocuk, el ele koşu­yordu! Zafere, geleceğe, aydınlığa ko­şuyordu.

Kazanacaklarını biliyorlardı çünkü onlar haklıydı! Türk halkı; çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek haklıydı. Çünkü onlar kendi yurtlarını savunuyorlardı!­Bir ağızdan katılmışlardı ona: Ya istik­lal ya ölüm!

Çünkü onlar yeni bir Türkiye’nin ha­yalini kuruyorlardı. Kadına, çocuğa ya­ni insana, insan haklarına saygılı, mo­dern bir yurdumuz olacak diyorlardı.

Mustafa Kemal ve yanındaki Çocuk bunun nasıl başarılabileceğini biliyor­du. Bu ancak halkın iradesinin yeni ku­rulacak bir meclise yansımasıyla ger­çekleşebilirdi. Başarmaktan başka se­çenekleri yoktu.

Habib Bektaş’ın kaleminden o günler anlatılıyor.