Geleceğin mühendis kadınları için özel konser

Kerim ÜLKER

Her ne kadar Cannes, Nice, Mykonos ile karşılaştırılsa da, Akdeniz’in gerçek incisidir Halikarnassos yani Bodrum... 10’a yakın medeniyete ev sahipliği yapan, 3 bin 500 yıllık geçmişiyle onu tarihe yazdıran ünlü mozolesi. Bir de o tarihi yazan Heredotos. Tarihin babası olarak bilinen Bodrumlu Heredotos. Bir de ilk kadın amiral Artemisia’nın doğup büyüdüğü yer.

Kadınların hala denizlerde olması çok karşılaşılan bir durum olmasa da Artemisia’nın bunu asırlar önce başarması onu eşsiz yapıyor. Konu Artemisia ve Bodrum’dan açılmışken, geçtiğimiz günlerde kentte özel bir etkinlik düzenlendi. Tüm geliri geleceğin mühendis kadınlarına adanan özel bir konsere. Limak Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 7’nci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası (LFO) 25 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatrosu’nda sahne aldı. ‘Operanın Yıldızlarıyla Yaz Konseri’nde İtalyan Şef Beatrice Venezi yönetimindeki orkestra ile birlikte tenor Murat Karahan ve soprano Letonyalı Kristine Opolais sahne aldı.

İş dünyası da katıldı

2 bin 400 yıllık tarihe sahip, sadece Anadolu’nun değil, dünyanın da en önemli tiyatrolarından birine sahip olan Bodrum’daki etkinlikte 6 farklı dilde eserler seslendirildi. Sadece opera eserleri değil, modern dünyanın popüler eserleri de vardı repertuarda. İş, sanat ve medya dünyasından isimlerin yer aldığı etkinliğe katılanlar arasında Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane gibi isimler de vardı. Nihat Özdemir ve Ebru Özdemir’in ev sahipliğinde gerçekleşen Limak Filarmoni Orkestrası Operanın Yıldızlarıyla Yaz Konseri’nde bilet satışından elde edilen gelir, Limak Vakfı’nın ‘Global Engineer Girls Türkiye’ programından faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Bodrum, müziği markalaştırmalı

Bodrum’un Akdeniz’deki rakipleri Cannes, eşsiz film festivaliyle; Nice ise ünlü karnavalıyla turizmi bir araya getirdi. Müzik ise Bodrum’un en önemli gücü. Bunun için önemli etkinlikler düzenleniyor, bunlara yenileri de eklenecektir. Homeros’un “Ebedi Mavilikler Cenneti” olarak adlandırdığı Halikarnassos yani Bodrum’da düzenlenecek etkinliklerle kent, denizin ve rüzgarın sesiyle markalaşma sürecini tamamlayacak.