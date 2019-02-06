Genç kuşakların kültürel değerlerle tanışmaları için destek olun!

06 Şubat 2019

2003 yılında sanatçılar, arkeologlar, turizmciler, mimarlar ve akademisyenlerden oluşan kültürel miras koruyuculuğuna gönüllü geniş bir ekip, Türkiye’deki kültür çeşitliliğini gelecek nesillere aktarma hedefiyle Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nı kurdu. Vakfın 15 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü Kültür Karıncaları Projesi sayesinde 10 bin 365 ortaokul öğrencisi ile 865 genç gönüllü yaşadıkları coğrafyanın kültürel değerleriyle tanıştı.

Avrupa Birliği Europa Nostra Kültürel Miras Ödülü’ne layık görülen Kültür Karıncaları Projesi kapsamında 11-13 yaş grubundaki çocuklara 2 yıl süren uzun soluklu eğitimler veriliyor. Çocuklar bu özgün eğitim modelinde Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Arkeoloji Müzesi gibi mekânları daha yakından tanıyor; ayrıca drama, resim, heykel, kompozisyon ve müzik atölyelerine katılıyor. Tüm bu çalışmalar gönüllü rehberler, eğitimciler ve bağışçılar sayesinde kesintisiz şekilde devam ediyor.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı eğitimlerin yanı sıra kültürel mirasın korunması için de çalışıyor. Yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, yüzlerce yıldır devrik halde bekleyen Perge Antik Kenti’ndeki tarihi sütunların eski görkemine kavuşması sağlandı. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nın açık alanlarında yer alan Cumhuriyet dönemine ait sekiz sanat eseri, maruz kaldıkları tahribattan kurtarılarak yeniden İstanbul’a kazandırıldı. İstanbul’un eski mahallelerinden Zeyrek’te bulunan iki tarihi binayı da restore eden Vakıf, bu çalışmada yerel halkın doğrudan katılımını hedefleyerek 60 kişiye Tarihi Binalar İçin Ahşap Ustası Eğitimi de verdi. Toplumsal hafızanın yaşatılması için çalışan Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Anadolu Selçuklu tarihi hakkındaki arşivlerin eksik olduğu gerçeğinden yola çıkarak Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi’ni hayata geçirdi. Yüzlerce eseri bilimsel bir çerçevede topluma tanıtabilmek için büyük bir veri tabanı hazırlandı.

Kültür Bilinci Geliştirme Vakfı Koordinatörü Ozan Torun, “Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarihin, kültürün ve doğanın doğru yöntemlerle ve sürdürülebilir şekilde korunmasına duyarlı yurttaşlarımızın desteğiyle 15 yıl önce çıktığı bu uzun kültür yolculuğunda emek sarf etmeye ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Gelin, siz de Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın çalışmalarını sosyal medyadan takip edin ve bağışlarınızla destek olun! Hem sivil toplumun gücü artsın hem de genç kuşaklarımız sahip oldukları kültür mirasını bilinçli bir şekilde geleceğe taşısın” dedi.