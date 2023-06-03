Global sanatçılar ‘Kau Wela’ sergisinde buluştu

Dünyaca ünlü 15 sa­natçının resim, diji­tal art, enstalasyon ve mix media tekniklerin­den hayata geçirdiği 45 eser, Renko London organizasyo­nu ve Renk Erbil küratörlü­ğünde sanatseverlerle bulu­şuyor. Sergide; Devrim Erbil, Emin Çizenel, Sakit Mam­madov, Ali Atmaca, Bahri Ge­no, Çetin Erokay, Çiğdem Er­bil, Joanna Gilbert, Yiğit Ya­zıcı, Nedim Nazerali, Barış Sarıbaş, Darko Mesek, Kin­nari Saraiya, Ayşen Karakaya ve Renk Erbil’in yaz kavramı etrafında şekillenen eserle­ri yer alıyor. İçinde bulundu­ğu lokasyonların kültürünü yansıtan mimari yapılara de­ğer katarak yaşam stili belir­leyen The Stay grubunun en yeni oteli The Stay Boulevard Nişantaşı, ev sahipliği yaptı­ğı sergilere bir yenisini daha ekliyor.

Renk Erbil tarafından ku­rulan ve Türk modern sanatı­nı çağın ötesine taşıyan krea­tif projelere imza atan Lond­ra Merkezli Renko London, 2023 yazının en kapsamlı sa­nat organizasyonunu haya­ta geçiriyor. TA London, TA Bodrum ve Neonist by Dev­rim Erbil gibi fark yaratan projelerin mimarı Renko London, farklı sanat dünya­ları arasında köprüler kur­maya devam ediyor. İçsel yol­culuğun keşfinde çeşitliliğe önem veren organizasyon, farklı alanlarda uzmanlaşan Türk ve dünya sanatının ön­de gelen 15 ismiyle Kau Wela projesini şekillendiriyor. Yı­lın her ayı aynı mevsiminin yaşandığı Hawaii’de yaz an­lamını taşıyan Kau Wela’dan ismini alan proje; ilhamını yı­lın en güzel anılarına ev sa­hipliği yapan tatlı ama bir o kadar da kısa yaz mevsimin­den alıyor.

Serginin açılışında konuş­ma yapan ‘Kau Wela’nın kü­ratörü Renk Erbil, “Hayatı­mızı en iyi şekilde yaşamak için beklediğimiz yazı yan­sıtan karma bir sergi hazır­ladık. Fark yaratan bir yaza, Kau Wela’ya hoşgeldiniz. İçi­mizdeki yaratıcılık duygusu­nu uyandıralım ve enerji top­layarak değişimi kabul ede­lim” dedi.

Türk sanatının yayılması ve gelişmesi için uluslarara­sı ilişkilerin önemine deği­nen Devrim Erbil ise “Sanat­çıların ve sanat eserlerinin sayısı ne kadar artarsa, sa­nat alanında üretim ne kadar çoğalırsa sanatın gelişimine ve yayılmasına o kadar katkı sağlamış oluruz. Sanatçı do­ğası gereği sıradan olmayan­dır. Dolayısıyla bu farklılık­lar da ne kadar gelişim alanı bulabilirse ilgi de aynı oranda yükselecektir. Türkiye’de çok sayıda ve iyi sanatçı var. Bu­nu da Anadolu coğrafyasının bereketine bağlıyorum. Ne­redeyse 7 ayrı kültür tabaka­sının zenginliğini içerisinde barındıran bir ülkede yaşıyo­ruz” diye konuştu.