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Global sanatçılar ‘Kau Wela’ sergisinde buluştu

2023 yazının en kapsamlı sanat organizasyonlarından Kau Wela sergisi Nişantaşı’nda açıldı. On beş global sanatçının farklı tekniklerle hayata geçirdiği kırk beş eserin yer aldığı ‘Kau Wela’, yaz sonuna kadar sergilenecek.

Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü 15 sa­natçının resim, diji­tal art, enstalasyon ve mix media tekniklerin­den hayata geçirdiği 45 eser, Renko London organizasyo­nu ve Renk Erbil küratörlü­ğünde sanatseverlerle bulu­şuyor. Sergide; Devrim Erbil, Emin Çizenel, Sakit Mam­madov, Ali Atmaca, Bahri Ge­no, Çetin Erokay, Çiğdem Er­bil, Joanna Gilbert, Yiğit Ya­zıcı, Nedim Nazerali, Barış Sarıbaş, Darko Mesek, Kin­nari Saraiya, Ayşen Karakaya ve Renk Erbil’in yaz kavramı etrafında şekillenen eserle­ri yer alıyor. İçinde bulundu­ğu lokasyonların kültürünü yansıtan mimari yapılara de­ğer katarak yaşam stili belir­leyen The Stay grubunun en yeni oteli The Stay Boulevard Nişantaşı, ev sahipliği yaptı­ğı sergilere bir yenisini daha ekliyor.

Renk Erbil tarafından ku­rulan ve Türk modern sanatı­nı çağın ötesine taşıyan krea­tif projelere imza atan Lond­ra Merkezli Renko London, 2023 yazının en kapsamlı sa­nat organizasyonunu haya­ta geçiriyor. TA London, TA Bodrum ve Neonist by Dev­rim Erbil gibi fark yaratan projelerin mimarı Renko London, farklı sanat dünya­ları arasında köprüler kur­maya devam ediyor. İçsel yol­culuğun keşfinde çeşitliliğe önem veren organizasyon, farklı alanlarda uzmanlaşan Türk ve dünya sanatının ön­de gelen 15 ismiyle Kau Wela projesini şekillendiriyor. Yı­lın her ayı aynı mevsiminin yaşandığı Hawaii’de yaz an­lamını taşıyan Kau Wela’dan ismini alan proje; ilhamını yı­lın en güzel anılarına ev sa­hipliği yapan tatlı ama bir o kadar da kısa yaz mevsimin­den alıyor.

Serginin açılışında konuş­ma yapan ‘Kau Wela’nın kü­ratörü Renk Erbil, “Hayatı­mızı en iyi şekilde yaşamak için beklediğimiz yazı yan­sıtan karma bir sergi hazır­ladık. Fark yaratan bir yaza, Kau Wela’ya hoşgeldiniz. İçi­mizdeki yaratıcılık duygusu­nu uyandıralım ve enerji top­layarak değişimi kabul ede­lim” dedi.

Türk sanatının yayılması ve gelişmesi için uluslarara­sı ilişkilerin önemine deği­nen Devrim Erbil ise “Sanat­çıların ve sanat eserlerinin sayısı ne kadar artarsa, sa­nat alanında üretim ne kadar çoğalırsa sanatın gelişimine ve yayılmasına o kadar katkı sağlamış oluruz. Sanatçı do­ğası gereği sıradan olmayan­dır. Dolayısıyla bu farklılık­lar da ne kadar gelişim alanı bulabilirse ilgi de aynı oranda yükselecektir. Türkiye’de çok sayıda ve iyi sanatçı var. Bu­nu da Anadolu coğrafyasının bereketine bağlıyorum. Ne­redeyse 7 ayrı kültür tabaka­sının zenginliğini içerisinde barındıran bir ülkede yaşıyo­ruz” diye konuştu.