Göçen: Sanata sürdürülebilir katkı sağlamak için çalıştaylar yapıyoruz

Zühre KURT

Göçtur Turizm kurucusunun ismini taşıyan ve ağırlıklı olarak sanat, kültür ve eğitim konularında faaliyet gösteren Mehmet Nuri Göçen Vakfı tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Resim Çalıştayı, Türkiye’nin yanı sıra 12 farklı ülkeden 45 resim sanatçısını ve ülkemizin üniversitelerinde görev alan profesörleri 9. kez Kuşadası’nda bir araya getirdi.

Göçtur Turizm’in Kuşadası’ndaki ilk yatırımı Pine Bay Hotels & Resorts, çalıştay katılımcılarının konaklamasına ev sahipliği yaptı. Emel Germen Atalay, Elçin Ünal ve Umur Türker küratörlüğünde yürütülen Resim Çalıştayı’nın sanatsal çalışmaları, restore edilen Old Town Tanneries’de (Eski Tabakhaneler) gerçekleştirildi.

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın, sanata ve sanatçıya desteğini yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Küratör Emel Germen Atalay, “Bu yıl 9uncusu düzenlenen uluslararası resim çalıştayı, Türkiye, ABD, Azerbaycan, Cezayir, Fransa, Hollanda, İran, Kanada, Mısır, Norveç, Polonya ve Tacikistan olmak üzere farklı ülkelerden tanınmış sanatçıları ve değerli akademisyenleri bir araya getirdi. Çalıştay katılımcılarının ortaya koydukları eserlerin yanı sıra sanatsal, kültürel ve duygusal diyalogları, sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha pekiştirmiş oldu” dedi.

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın sanata desteğini katlayarak sürdürme azminde olduğunu dile getiren Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen, “Vakfımız, sosyal, bilimsel, spor, sanat, kültür ve eğitim gibi birçok alanda etkinlikler düzenlemek ve gençlerin eğitimlerine destek olmak amacı taşıyor. Vakfımız ayrıca, her yıl düzenlenen Seramik ve Resim çalıştaylarına ve gençlik koşularına ev sahipliği yapıyor. Otellerimizde yer alan “Vintage” mağazalarında satılan eşyalar ve koşudan elde edilen gelirler, vakıf tarafından öğrenci burslarına kaynak olarak aktarılıyor.

Bunun yanı sıra yıllar içerisinde çalıştaylarımıza katılan değerli sanatçıların bir kültür mirası oluşturan bine yakın sanat eseri, otellerimizde yaşam alanlarında sürekli olarak sergileniyor” şeklinde konuştu. Hayat sanatla zenginleşir, güzelleşir, hepimizin bunun içinde olması gerektiğini sanatın hayatı anlamlandırdığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Göçen: “Sanatçılar çok kıymetli. Ben de seramik yapıyorum. Seramik yaparken insanın kendini unutması akışta olması çok iyi hissettiriyor. Sanata katkı için resim ve seramik çalıştayı yapıyoruz” dedi.

İlkbaharda resim, sonbaharda seramik çalıştayı yaptıklarını belirten Göçtur Yönetim Kurulu üyesi Rena Çukurova: “Çok büyük bir zenginlik ve sinerji olduğunu düşünüyorum. Dünyanın farklı yerlerinden gelen sanatçılar aynı sebep aynı niyetle buluşuyorlar. Birbirlerinden beslenerek üretiyorlar. Nesilden nesile aktarılabilecek bir değerden söz ediyoruz. Vakfımız, sanata verdiği değeri, aileye verdiği önemi, doğaya verdiği saygıyı ve eğitime verdiği önceliği bir anlayış ve kültür olarak içselleştirip, yaptığı her işe yansıtıyor” dedi.

Her yıl Seramik, Resim Çalıştayı ve etkinlikler düzenleniyor

Çalışanlarının çocuklarına ve eğitimini sürdüren çalışanlarına akademik başarılarını gözeterek burs imkânı sağlayan Göçtur, kurucusunun ismini taşıyan Mehmet Nuri Göçen Vakfı bünyesinde 2013 yılından bu yana her yıl, Seramik Çalıştayı, Resim Çalıştayı ve sergi etkinlikleri ile Gençlik Koşuları düzenliyor. Bu etkinliklere ev sahipliği yapan Pine Bay Hotels & Resorts ve Doubletree By Hilton Kuşadası otellerinde yer alan mağazalarda satılan eşyalar vakıf tarafından öğrencilere burs olarak aktarılıyor.

İKSEV (İzmir Kültür ve Sanat Vakfı) iş birliği ile İzmir Kültür Festivali kapsamındaki Efes Konserleri organizasyonuna, Kuşadası Belediyesi Uluslararası Neopolis Taş Heykel Sempozyumu, KUSAV ve belediyenin düzenlediği Altın Güvercin ve Kuşadası’nın birçok yerel festivallerine de düzenli desteğini sürdüren Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı, kamu ve yerel yönetimler iş birliğinde eğitim, sağlık ve yaşamla ilgili diğer konularla da sorumluluk almaktadır.

Çalıştayda yerli yabancı bir çok sanatçı yer aldı

Atilla Atar, Emel Genç, Emel Germen Atalay, Elif Çelebi, Ferhat Balaban, Fırat Koç, Gonca Akbulut, Hasan Mutlu, Hakan Sarihan, Hamdi Eser, Hamid Ferdi, Hatice Aras, Levent Oylunç Tarhan, Mahmut Dündar, Mahmut Durmuş, Mehmet Akkaya, Müşerref Durmuş, Muhammed Akdemir, Ömer Çam, Peruze Hamurcu, Pervin Karslı, Selmani Baki Kocaispir, Selda Cengiz, Ünal Kuş (Türkiye); Safarsho Merobshoev (ABD), Teymur Ağalioğlu (Azerbaycan), Belaid Djaoudene, Chafa Quzzani, Djamal Talbi, Djouder Mohamed Idir (Cezayir); Loren Larege (Fransa), Yasemin Sözer (Hollanda), Roya Ebrahimy, Vadoud Moazzen (İran), Janick Ericksen (Kanada), Angela Nasr (Mısır), Hanne Houkom (Norveç), Bogumila Kociolek, Dariusz Przewiezlikowski, Eryka Juda, Malgorzata Vojnowska-Sobecka, Tomasz Victor (Polonya), Farrukh Negmatzade (Tacikistan).

Emel Genç Sanatçı – Hatay

Hatay’dan geliyorum, ilk kez katılıyorum. Farklı ülkelerden gelen sanatçılarla çok güzel bir etkileşim sağladık. Karşılıklı bilgi aktarımı söz konusu, çok yararlı burada tek yürek oluyoruz. Ne dil farkı var ne de hangi ülkeden katıldığının... Bunların hiç önemi yok. Rengarenk ve çok keyifli bir süreç geçirdik. Topluma sürdürülebilir katkılar sağlamak çalıştaya katılan her sanatçının ortak amacıydı.

Angela Nasr Sanatçı – Mısır

Geçen sene gelememiştim. Bu yıl katıldığım için çok memnunum. Türkiye, özellikle bu bölge çok özel bir lokasyon. Bir sanatçı için faydalanabileceği, yaratım sürecine etki eden birçok faktör var. Bu da biz sanatçılar için büyük zenginlik sağlıyor. Yenilikçi ve yaratıcı bir deneyim yaşadık.

Chafa Quzzani Sanatçı -Cezayir

Çok verimli bir çalıştay oldu. Farklı kültürlerden gelen sanatçılar olarak fikir alış verişinde bulunduk. Her birimiz eserlerinde farklı teknikler kullanıyoruz. Birbirimizin çalışmalarından, düşüncelerinden beslendik. Sahip olduğumuz kaynakları en iyi şekilde kullanarak, bunu sürdürülebilir kılmak ve gelecek nesillere aktarabilmek bir sanatçı olarak en önemli görevimiz.

Ünal Kuş Akademisyen – Mersin

Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisiyim. Toplumun her kesimine sanatla ulaşmak mümkün. Resim Çalıştayı bu anlamda çok büyük bir kazanç. Ortak amacımız, yerel ve ulusal sanatçılar olarak çevremizle birlikte topluma katkı sağlamak, farkındalık yaratmak. Bu tarz sanatsal faaliyetler kültürel etkileşimini ve anlayışını derinleştirmeye fayda sağlıyor.