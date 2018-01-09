Güncel İtalyan Sineması Akbank Sanat'ta

09 Ocak 2018

Akbank Sanat, İtalyan Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle, güncel İtalyan Sineması’ndan üç kurmaca bir belgesel filme yer veriyor.

Napoli’de yaşayan dört çocuğun hikâyesine odaklanan Güzel Şeyler (La Cose Belle, 2013) belgeseliyle 9 Ocak’ta başlayan program, 16 Ocak’ta başrollerini Riccardo Scamarcio ve Sharon Stone’un paylaştığı Bir Altın Çocuk’la (Un Ragazzo D’oro, 2014) devam edecek. Program kapsamında 23 Ocak’ta genç bir işkadınının kendisine miras kalan çiftlikte yaşadıklarını anlatan komedi türündeki Sen Hiç Aya Gittin Mi? (Sei Mai Stata Sulla Luna?, 2015), 30 Ocak’taysa İtalya’da fahri vatandaşlık verilen köpek Italo’nun gerçek hikâyesinden esinlenen Italo (Italo Barocco, 2014) izlenebilir.

Film gösterimleri ücretsiz.

Le Cose Belle / Güzel Şeyler - 9 Ocak 2018 Salı, Saat: 19.00

Un Ragazzo D’oro / Bir Altın Çocuk - 16 Ocak 2018 Salı, Saat: 19.00

Sei Mai Stata Sulla Luna / Sen Hiç Aya Gittin Mi? - 23 Ocak 2018 Salı Saat: 19.00

Italo - 30 Ocak 2018 Salı, Saat: 19.00