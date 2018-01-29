"Hababam Sınıfı" yeniden tiyatroda

29 Ocak 2018

Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı "Hababam Sınıfı" adlı eser, uzun yıllar sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

BKM Tiyatro tarafından sahneye konulan müzikli tiyatro oyununun prömiyeri, 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Yapımın yönetmeni Murat Karasu, proje fikrinin yaz aylarında ortaya çıktığını ve kasım ayında da provalara başladıklarını söyledi.

Karasu, Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" adlı romanı ile "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Hababam Sınıfı Baskında", "Hababam Sınıfı Oyunda Kaldı" oyunlarını referans alarak yapımın metnini hazırladıklarını dile getirdi.

"Filme benzemeye çalışmadık"

Karasu, prova sürecinin çok yoğun bir şekilde geçtiğini dile getirerek, "Bu oyunla tek ilkemiz Rıfat Ilgaz'ın eserine, çizdiği çerçeveye sadık kalmak oldu. Çünkü bunun aynı zamanda bir saygı duruşu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Hababam Sınıfı"nın ilk kez tiyatroda 1965 yılında Ulvi Uras tiyatrosu tarafından sahnelendiğini aktaran Karasu, şunları kaydetti:

"Hababam Sınıfı'nı ilk oyunlaştırma fikri Zeki Alasya'dan gelmiş. Sonrasında Ulvi Uras Tiyatrosu'nda çok popüler olmuş. Akabinde Oğuz Aral 1970'lerin başında 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'yı talep üzerine yeniden farklı bir kadroyla sahnelemiş. Bir de benim bildiğim 1981'de yapılmış bir müzikali var. Elbette film de çok önemli bir eser. Kendi başına kült, Türk sinemasında ağırlığı olan ve usta oyuncuların çalıştığı bir iş."

Karasu, "Hababam Sınıfı" filmi ile tiyatro oyununda birçok yönden ayrışmalar yaşadıklarına işaret ederek, "Filme benzemeye hiç çalışmadık. Bize özgün bir eser çıkartmanın peşindeyiz ve sanıyorum da önemli ölçekte başarılı olduk." diye konuştu.

"Gençler aslında başrolde"

Yapımda "Kel Mahmut"u oynayan Sezai Altekin, "Öncelikle Münir Özkul'a saygılarımı sunuyorum. Işıklar içinde yatsın. Güzel bir iş çıkacak. Gençlerin enerjisi çok iyi. Onlar aslında başrol. Biz onları yönlendiren karakterleriz." şeklinde konuştu.

İki perdelik oyun, Karasu'nun yanı sıra Celal Tak ve Caner Alkaya tarafından oyunlaştırıldı.

Oyunda Tak ve Alkaya da oyuncu olarak yer alırken Beyti Engin, Şebnem Ünaldı, Bucan Ekin Şimşek, Onur Apaydın, Arda Başkan, Harun Reisoğlu, Aykut Yılmaz, Yiğit Yapıcı, Atakan Gökoğlan, Umutcan Vicnelioğlu, Gizem Kandemir, Başak Gümülcinelioğlu, Dilan Demircioğlu ve Başak Özkan rol alıyor.

Eserin müziklerini Tuluğ Tırpan, koreografisini Erdinç Anaz, dekorunu Ethem Özbora, kostümleri ise Nalay Alaylı hazırladı.

Oyun, şubat ayı içerisinde her cumartesi Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA