Halkbank'tan ebru sanatçılarına yarışma: Başvurular başladı, son tarih 1 Aralık

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Geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleyen Halkbank, yeni kültür-sanat programı “Marifet”i hayata geçirdi. Her yıl farklı bir temayla düzenlenecek programın ilk etkinliği, “Aile ve Nüfus On Yılı”ndan hareketle belirlenen “Aile” temalı ebru yarışması olacak.

Program kapsamında sanatçıların yeni eserler üretmesi teşvik edilirken geleneksel Türk ebru sanatındaki ustalığın ve emeğin görünür kılınması amaçlanıyor.

Halkbank Marifet ebru yarışmasına kimler katılabilecek?

Halkbank'ın düzenlediği yarışmaya, son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sanatçılar katılabilecek.

Başvurularda herhangi bir diploma, kurum üyeliği veya icazet şartı aranmayacak.

Her katılımcı, daha önce yayımlanmamış tek bir özgün ebru eseriyle yarışmaya başvurabilecek.

Ebru yarışmasında ilk üçe ödül verilecek

“Aile” temasıyla düzenlenen yarışmada eserler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda ilk üçe giren sanatçılar ödüllendirilecek. Ayrıca bir sanatçıya Seçici Kurul Özel Ödülü verilecek.

Yarışmada dereceye giren eserler, düzenlenecek özel bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Halkbank Genel Müdürü Özdil: Sanatçıların emeğini görünür kılmayı amaçlıyoruz

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Marifet Programı'nın geleneksel sanatları destekleme anlayışıyla oluşturulduğunu belirtti.

Programın “Marifet iltifata tabidir.” yaklaşımıyla hayata geçirildiğini ifade eden Özdil, geleneksel sanatların sabır, bilgi birikimi ve ustalık gerektirdiğini vurguladı.

Özdil, programın hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Buradaki marifet, yalnızca yeteneği değil, bilgi ve birikimi de ifade ediyor. İltifat ise; bu emeğin görülmesi, değerinin bilinmesi ve takdir edilmesidir. Halkbank olarak Marifet ile ebru sanatçılarımızın emeğini görünür kılmayı, yeni üretimleri teşvik etmeyi ve kültürel hafızamızı yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.”

Marifet Programı'nda Ahilik kültürü vurgusu

Programın temelinde Ahilik kültürünün de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Recep Süleyman Özdil, bu kültürün taşıdığı değerleri sanat alanında yaşatmayı kurumsal sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Halkbank'ın kuruluşundan bu yana esnafın, sanatkârın ve üreticinin yanında olduğunu ifade eden Özdil, Marifet Programı ile bu bağı kültür-sanat alanına taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Özdil, yarışmanın “Aile” temasının ebru sanatıyla ilişkisini ise şöyle açıkladı:

“Ebruda su üzerinde doğan her desen kâğıda aktarıldığında kalıcı bir iz bırakır. Tıpkı ailede kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerin ortak bir mirasa dönüşmesi gibi.”

Halkbank ebru yarışması başvuruları ne zaman sona erecek?

Halkbank Marifet Programı kapsamında düzenlenen ebru yarışmasının başvuru ve sonuç takvimi açıklandı.

Başvuru başlangıcı: 7 Ekim 2026

Son başvuru tarihi: 1 Aralık 2026

Son başvuru saati: 23.59

Sonuçların açıklanması: Ocak-Şubat 2027

Yarışmanın teması: Aile

Yarışmaya katılmak isteyen sanatçılar, başvurularını Halkbank'ın resmi internet sitesindeki Marifet yarışması başvuru formu üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru koşulları ve yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere de Halkbank'ın internet sitesinden ulaşılabilecek.