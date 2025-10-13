Haluk Akakçe Atölyesi, SM Sanat desteğiyle kapılarını sanatseverlere açtı

Uluslararası çağdaş sanat sahnesinde özgün tarzıyla öne çıkan Haluk Akakçe’nin Akaretler Sıraevler No:33’teki atölyesi, SM Sanat desteğiyle 13 Ekim itibarıyla sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının 9 Ekim 2023'te vefatının ardından ziyarete açılan bu özel mekân, Akakçe’nin hayal gücüne, üretim enerjisine ve dünyayı algılama biçimine açılan canlı alan olarak konumlanıyor. Atölyenin her köşesi, onun yaşamla kurduğu şiirsel ilişkiyi, gerçekliği yeniden inşa etme arzusunu ve sanatı bir varoluş biçimi olarak gören yaklaşımını yansıtıyor.

SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, atölyeyi şöyle anlatıyor: “Haluk, çağdaş sanatın dünyada tanınan en önemli isimlerinden biriydi. Onun yaşamına ve üretim sürecine tanıklık eden bu mekânı sanatseverlerle yeniden buluşturmak bizim için çok kıymetli. SM Sanat olarak, onun sanat mirasının geleceğe taşınmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Haluk Akakçe Atelier yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda geleceğe uzanan bir sanat vizyonu sunuyor.”

Sanatçının gerçekliğine açılan kapı: “No:33”

Haluk Akakçe Atelier, sanatçının 2019–2023 yılları arasında kendi elleriyle dönüştürdüğü özgün bir mekân. Akakçe, burada yalnızca eserlerini üretmekle kalmadı; merdivenleri, kapıları ve hatta eşyaları tamamen kişiselleştirerek kendi hayal dünyasını mekânın dokusuna işledi. Böylece No:33, sanatçının üretimlerine ev sahipliği yapan bir mekândan öte düşünme biçimini, duyarlılığını ve dünyayı algılayışını da somutlaştıran yaşayan bir enstalasyona dönüştü.

Burada görülen hiçbir detay tesadüf değil: Zemin dokularından objelerin yerleşimine, yeniden tasarladığı mobilyalardan kıyafetlere kadar her şey Akakçe’nin zihinsel dünyasının bir uzantısı. Her eser, her eşya ve her fırça darbesi, ziyaretçilere Akakçe’nin çocukluğunu kaybetmeyen merakını, oyunla iç içe üretim enerjisini ve kendi gerçekliğini yaratma tutkusunu duyumsatıyor.

Mekânın mimari düzeni ve estetik yapısı, Maison Française tarafından da ödüllendirilmiş; çağdaş tasarım ile sanatı bir araya getiren özgün bir örnek olarak değerlendirilmişti.

Haluk Akakçe kimdir?

Haluk Akakçe (1970–2023), çağdaş sanatın en yenilikçi ve vizyoner isimlerinden biriydi. Ankara’da doğan sanatçı, Bilkent Üniversitesi’nde iç mimarlık eğitiminin ardından Londra’daki Royal College of Art ve Chicago’daki The School of the Art Institute of Chicago’da yüksek lisans yaptı.

Sanat yaşamı boyunca video, animasyon, enstalasyon ve dijital medya aracılığıyla insan, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi kendine özgü şiirsel bir dille işledi. Bu üretim anlayışıyla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte de çağdaş sanatın dijital dönüşümüne yön veren öncülerden biri olarak kabul edildi.

2006’da Las Vegas’ta dünyanın en büyük LED ekranında gerçekleştirdiği Sky is the Limit projesi, yalnızca kentin siluetine yeni bir boyut katmakla kalmadı, aynı zamanda bir Türk sanatçının ilk kez bu ölçekte bir küresel projede yer alması açısından da tarihi bir dönüm noktası oldu.

Akakçe’nin eserleri; New York’taki Whitney Museum of American Art ve New Museum, Londra’daki Tate Britain, Graz’daki Kunsthaus Graz ve İstanbul Modern gibi dünyanın önde gelen sanat kurumlarında sergilendi. Onun yapıtları, her daim zamansız, şiirsel ve düşündürücü bir bakış açısını yansıttı.

2023’teki zamansız kaybı, çağdaş sanat için büyük bir boşluk yarattı. Ancak ardında bıraktığı sanat mirası, bugün hâlâ yeni nesil sanatçılara ilham veren güçlü bir ışık olmaya devam ediyor.

Özgün ve yenilikçi deneyimler

SM Sanat, sahne sanatlarında uluslararası tecrübeye sahip olan SM Production bünyesinde faaliyet göstermek üzere hayata geçirilmiş bir sanat girişimidir. SM Production, kurucusu Şengül Oğuz liderliğindeki uzman ekibiyle, özgün ve yenilikçi deneyimler sunma misyonuyla hizmet vermektedir.

Sahne sanatları yönetimi, tasarımı, konser organizasyonları, prodüksiyon hizmetleri alanlarındaki yetkinliğini görsel sanatlar alanına taşıyan SM Sanat, bu vizyonunun ilk adımı olarak önemli bir projeye imza atmıştır.

SM Sanat, aynı zamanda Haluk Akakçe’nin çağdaş sanat mirasını “Haluk Akakçe Atelier” markası altında uluslararası platformlarda tanıtmayı ve konumlandırmayı hedeflemektedir.