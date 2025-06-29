Haluk Levent, 30. sanat yılını Harbiye'de kutladı

Zirve Müzik'in organize ettiği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, sanat hayatının 30. yılının geçtiğini ancak sembolik olsun diye konserin ismini bu şekilde belirlediklerini söyledi.

Sosyal medya aracılığıyla çocukların da kendisini sevdiğini ve konserlerine geldiğini belirten Levent, konserin beklenilenin üstünde ilgi gördüğünü ve 10 gün önceden biletlerin tükendiğini dile getirdi.

Levent, son dönemde orman yangınlarına dair de çalışmalar yürüttüklerini de dile getirerek, "Ahbaplarla konserden bir saat önce yangın muhabbeti yaptık. Bilecik'ten, İzmir'e her yere kadar koordine olduk. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Konser versem de çocuklarımız orada çalışıyor. Ona göre bir çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

Yaz boyunca yoğun bir şekilde çalışacağını ve yeni bir şarkı çıkaracağını da sözlerine ekleyen Haluk Levent, yeni parçasının cover bir parça olacağını, 10-15 gün içinde klip çekeceklerini ifade etti.

Levent, konserde hayranlarından birinin evlilik teklifinde bulunmasıyla "Anlasana" parçasını çift için seslendirdi.

Geçmişten bugüne unutulmayan şarkılarını konserde dinleyicilerle birlikte seslendiren ünlü sanatçı, sahnede 30. yıl sebebiyle getirilen pastayı keserken "Nice 30 yıllara" diyerek kesti, programı düzenleyenlere teşekkür etti.