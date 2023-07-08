HAN Spaces, ArtPick iş hayatına sanatın dokunuşunu taşıyor

İş dünyasının hızla değişen dinamiklerine ayak uydurmak ve çalışma ortamlarını daha verimli hale getirmek için birçok yenilikçi yaklaşım benimseniyor. Bu yaklaşımlardan biri de geleneksel iş hanı kültürünü modern tasarım ve teknolojiyle bir araya getiren HAN Spaces'in, ArtPick iş birliğiyle düzenlediği yeni sergi olan "Mesai Saati". Sanatın gücünü iş hayatına taşıyan bu etkinlik, çalışanlara ilham vererek verimliliklerini artırmayı hedefliyor.

Alkaş Gayrimenkul ve Nurus ortaklığıyla hayata geçen HAN Spaces, yeni nesil çalışma alanlarının tasarımını yapıyor ve yönetiyor. ArtPick ise sanatı herkesin erişebileceği bir ihtiyaç olarak görerek, esnek çalışma ofislerinde çalışanları sanatla buluşturmayı amaçlıyor. İşte bu iki güçlü markanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan "Mesai Saati" sergisi, farklı bir çalışma şekli sunuyor. “Mesai Saati” artık pandemi ile de değişen çalışma saatlerini HAN’da geçiren tüm bireylerin takip ettikleri, ilham aldıkları sanatçıların yapıtları ve bu bireyler arasındaki diyaloğu yansıtma fikrinden yola çıkan bir seçkiden oluşuyor. HAN Spaces CEO’su Gizem Burteçin konuyla ilgili açıklamasında, “Yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürümüzü tasarım ve teknolojiyle buluşturan HAN Spaces, sanatı çalışma alanlarına taşımaya devam ediyor. Sanatın çalışma alanlarında bir dekorasyon unsuru olmaktan çıkıp çalışanlara ve ziyaretçilere ilham vermesi düşüncesiyle HAN Spaces ev sahipliğinde birçok sergi gerçekleştirdik. ArtPick ile birlikte HAN kullanıcılarının özel seçkileri birlikte “Mesai Saati” sergisi hazırlandı. Birbirinden farklı işlere ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.

Sanat ile çalışma hayatı bir arada

ArtPick Kurucuları Lisya Tavaşi ve Seza Ünal Özeren ise düşüncelerini şöyle paylaştı: “ArtPick’i kurarken ilk günden beri amaçlarımızdan biri sanat ile birlikte çalışmanın ve yaşamanın bireyler üzerindeki olumlu etiklerini bizzat deneyimleyebilecekleri bir alan yaratabilmekti. HAN Spaces ile yaptığımız bu iş birlikleri bize bunu sağlamakla kalmayıp, çalışanlar içinde sanattan ilham alabilecekleri ortamlar yaratabilmemize vesile oldu. 7.sini düzenlediğimiz bu sergide de şimdiye kadar bizimle birlikte aynı ortamda çalışan, yapılan sergilerin kendilerine ne kadar olumlu yansıdığını bize bildiren HAN sakinlerine kendi işyerlerinde kendi sergilerinin küratörleri olma fırsatını vermek istedik. Çok keyifli bir çalışma süreci ve başarılı sanatçı isimleri ile de “Mesai Saati” sergimizi HAN çalışanları ile birlikte organize ettik.”