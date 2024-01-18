Hannover Messe 2024’ün teması ‘endüstriyel dönüşüm’ olacak

Dünyanın en büyük 10 fuar şirketi biri olan Deutsche Messe tarafından 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Hannover Messe fuarının bu yılki konusu endüstride yeşil dönüşüm olacak.

4 binden fazla şirketin yeşil bir gelecek için çözümlerini sunmak üzere bir araya geleceği fuarda, yapay zekâ, karbon-nötr üretim, iklim koruma, sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0, hidrojen ve yakıt hücreleri yer alacak. Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Deutsche Messe AG Hannover Messe Global Direktörü Basilios Triantafillos, "Geçtiğimiz nisan ayında Hannover Messe’de gördüğümüz gibi yenilikçi teknolojiler, iklim açısından nötr ve yüksek performanslı bir endüstriye giden yolu açıyor.

Şirketlerin de bu doğrultuda otomasyon, yapay zekâ ve enerji yönetimi kavramlarını nasıl uygulayacakları üzerine rehberlik almaya ihtiyaçları var. Kendi gelecek vizyonlarını oluştururken büyüme potansiyellerini sınırlamayacak bilgi ve yeniliklerden haberdar olmalılar.

İşte tüm bu önemli konular Hannover Messe 2024’te yer bulacak" dedi. Bu yılki fuarın "Sürdürülebilir Endüstriye Enerji Veriyor" ana teması altında ilgili sorulara cevaplar sunduğunu belirten Triantafillos, "Çözüm; yeni teknolojiler ile sektörler arası iş birliği ve net bir politik çerçevenin harmanlanmasından geçiyor" diye konuştu.

“1992’den beri sanayicimizi küresel vitrine taşıyoruz”

Hannover Messe’nin sanayi sektörü için dünyadaki en önemli buluşma noktası olduğuna değinen İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, “İstanbul Ticaret Odası olarak 1992 yılından bu yana kesintisiz şekilde sanayicimizi Hannover Messe fuarıyla küresel vitrine taşıyoruz. Fuara katılım demek; daha fazla rekabetçi olmak, daha fazla ihracat imkanı yakalamak, daha fazla üretim ve istihdama ulaşmak demek. Burada atılan tohumlar, ne mutlu ki sektörün küresel bağlantılarını daha da kuvvetlendirdi. Türkiye’nin Hannover’deki katılım alanı ve katılımcı sayısı her yıl artmaktadır” dedi.

3’üncü büyük yabancı katılımcı Türkiye

Türkiye’nin 2023’te, fuarda katılımcı firma sayısında ev sahibi Almanya’dan sonra 3’üncü büyük yabancı katılımcı olduğu bilgisini veren Develioğlu, “Beş ayrı salonda, 1.800 metrekarede 81 katılımcımızla HANNOVER MESSE 2024’te yer alacağız. Ayrıca 140’ı aşkın firmamız da fuara bireysel olarak iştirak ederek Türkiye’yi ve sektörün gücünü temsil edecek” diye ekledi.

“Norveç-Türkiye uyumu için harika fırsat”

Hannover Messe 2024 partnerliğine ilişkin konuşan Norveç Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder ise, “Norveç ve Türkiye arasında enerji ve denizcilik sektörlerinde iş birliğinin geliştirilebileceğine inanıyoruz. İki ülke arasında iş birliğinin bu anlamda gelişmesi için Norveç’in teknolojik çözümlerinin Türkiye için uygun olabileceğini düşünüyoruz.

Net sıfır emisyona geçiş ile ilgili bilgi birikimimizi paylaşmaktan ve iş birliğine gitmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Türkiye‘deki paydaşlarmızı bu yıl düzenlenecek olan HANNOVER MESSE‘ye katılmaya teşvik ediyor ve onları iki Norveç pavilyonunu ziyaret etmeye davet ediyorum. Norveç'in teknolojik çözümleri Türkiye için çok uygun olabilir ve HANNOVER MESSE yeni bağlantılar kurmak ve Norveç-Türkiye uyumunu arttırmak için harika bir fırsat olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Hidrojene ilgi giderek artıyor

Üretim ve ulaşım gibi sektörleri karbonsuzlaştırmaya yönelik projelere hükümetlerin ve şirketlerin yatırımları arttıkça yeşil hidrojene olan ilgi de giderek artıyor. Bu doğrultuda HANNOVER MESSE, 2024 organizasyonunda 300'den fazlası ‘Hidrojen + Yakıt Hücre Avrupa’ (Hydrogen + Fuel Cells Europe) grup katılımı olmak üzere hidrojen ve yakıt hücre endüstrisinden yaklaşık 500 şirkete ev sahipliği yapacak.

Genç yeteneklere destek verilecek

Bu yıl 77’inci kez düzenlenecek oaln Hannover Messe fuarı, ‘Your Future’ başlıklı genç yetenek girişimi ile lise mezunlarını, üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri yapay zekâ, mühendislik ve robotik gibi alanlarda kariyer yapmaya teşvik edecek. Programda aynı zamanda, potansiyel işverenlerle toplantılar, sponsor katılımcılarla rehberli turlar yapılarak, çıraklık ve stajyerlik programları hakkında bilgiler verilecek.