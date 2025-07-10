Harbiye’de Morrissey hayali yarım kaldı: Konser iptal

İngiliz müzik efsanesi Morrissey’in, 12 Temmuz 2025 Cuma akşamı İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan konseri iptal edildi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne alması beklenen sanatçının konseri, grup üyelerinden birinin yaşadığı beklenmedik sakatlık nedeniyle gerçekleşmeyecek.

Organizasyonu üstlenen Piu Entertainment, yaptığı açıklamada hayranlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek belirtmek isteriz ki, grup üyelerinden bir sanatçının yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle Morrissey'in 12 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konseri iptal edilmiştir. Satın almış olduğunuz biletler, biletleme firmasının iade politikası çerçevesinde tarafınıza geri ödenecektir. Konsere göstermiş olduğunuz ilgi ve anlayışınız için içtenlikle teşekkür ederiz."

Morrissey’in İstanbul konseri, biletlerin satışa sunulduğu ilk gün tamamen tükenmişti. Sanatçının Türkiye’deki geniş dinleyici kitlesi, uzun bir aradan sonra gerçekleşecek bu konser için büyük heyecan duymuştu.

Organizatör şirket, yeni bir tarih olup olmayacağına ilişkin bir bilgi paylaşmazken, hayranlar sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.