Harf’ten ve Nota’dan yeni dinleti dizisi: Orada bir musıki var uzakta

“Orada bir musıki var uzakta” beş bölümden oluşan bir klasik Türk/ Osmanlı müziği dinleti dizisi. Cem Behar’ın YKY’den yayımlanan monografik külliyatı kaynak alınarak hazırlandı. Behar’ın söz konusu külliyatı Türk- Osmanlı Müziği’nin hayat hikâyesidir. Yüzlerce yıl boyunca içinden çıktığı toplumda derin izler bırakmış ve o toplumun siyasal, kültürel ve sosyal atmosferinden derinden etkilenmiş bir sanatın hikâyesi… Padişahlar, besteciler, icracılar, el yazmaları, zamanla değişen form ve icra şekilleri, meşk zinciri, besteler, yitik şarkılar, efsaneler, saraylar, konaklar, kahvehaneler, Mevlevihaneler, minyatürler, şehir tarihi, yasaklar, didaktik müdahaleler ile dinamik ve sürükleyici bir hikâye anlatır Behar. Müziğin tarihinin sadece müziğin kendisiyle yazılamayacağının da ispatı olan bu külliyat, Osmanlı/ Türk Müziği hakkında alışılagelmiş “nostaljik hamaset” ve “ideolojik inkâr” sarkacının dışında duran bir üçüncü bakışın eseridir. Tabiri caizse, bir tür “hazine-i esrar-ı musıki” niteliğindedir.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın beş yıldır süregelen ve büyük ilgi gören Harf ’ten ve Nota’dan dinleti dizisinin sanatçıları, adını Behar’ın bir kitabından alan “Orada bir musıki var uzakta” dizisinde klasik Türk/Osmanlı müziğinin hayat hikâyesini her ay farklı bir tema altında anlatacaklar ve seçili eserleri yorumlayacaklar.