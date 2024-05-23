Hasarlı müze kütüphaneye dönüştürüldü

Hatay Müze Kent Kütüphanesi adıyla hizmet verecek binada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip kütüphanede süreli yayınlar bölümü, okuma ve araştırma salonları ile kafeterya bulunacak. Kültürel ve sosyal yaşamı hareketlendirmesi hedeflenen kütüphanenin, haziranda kapılarını açması bekleniyor.

Kütüphanenin açılışı haziran ayında yapılacak

Vali Mustafa Masatlı, kentin binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğini korumanın en önemli yollarından birinin kütüphaneler olduğunu söyledi ve ekledi: "Hız kesmeden devam eden çalışmalarla kütüphanenin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Tefrişi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. Kütüphanemizin inşallah haziranın başında açılışını gerçekleştireceğimizi müjdelemek isterim." diye konuştu.

Masatlı, projedeki oturum kapasitesinin 280 kişilik olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizin kitap sayısı yaklaşık 65 binin üzerinde olacak. Burası okuyan, araştıran, ilmin izini süren yerli ve yabancı herkese açılacak. Devletimizin tüm gücüyle yeniden ve hızla inşa ettiği kadim şehrimizin imajını ileri boyutlara taşıyacak kütüphanemiz, güçlü çekim merkezlerinden biri olacak."