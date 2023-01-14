Hayali kahramanların yaratıcısı Stan Lee’nin hayatı belgesel oluyor

Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow gibi kurgu karakterlerin babası sayılan Stan Lee yaşasaydı bugün 100. yaş günün kutlayacaktı. 2018 yılında aramızdan ayrılan Lee, Marvel Comics’in en önemli karakterlerinin yaratıcısı olarak, efsanevi babası olarak tanınıyor.

Disney+, Lee’nin 100. doğum günün onurlandırmak için yeni bir film hazırladıklarını duyurdu. Lee önceki adı Timely Comics olan daha sonra Marvel adını alan hayali kahramanlar evine 16 yaşında katıldı ve 18’inde ise editörlük yapmaya başladı. Belgeselde Lee’nin hayatı yer alacağı gibi yarattığı kahramanları oluşturma süreçlerine de yer veriliyor. Hayali kahramanların yaratıcısı efsanevi Lee’nin arşiv görüntüleri, daha önce çizgi roman yazarları ile yapılan röportajlar ışığında sanatçının hayatına ışık tutuluyor. “Stan Lee” adı ile yayınlanacak olan dokümanter filmde meslektaşlarının yanı sıra çeşitli yıldızlar ve hayranları tarafından da onurlandırılıyor.

Ünlü yazar ve çizer Stan Lee’nin çocukluk yıllarından başlayan çizgi roman tutkusunun erken yaşlarda profesyonel hayatı haline dönüşmesi hayal dünyamıza çok şeyler kattı. Özellikle ilk çizildiği dönemlerde çok eleştirilen hikayeler ve onların başrol oyuncuları son yılların en çok gişe yapan prodüksiyonları haline geldi. Aşırı kuvvetli “Yeşil Dev” Hulk, Bruce Banner’ın bir alt kimliği sinirlenince ortaya çıkıyor. Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Iron Man ise çok akıllı ve uçmasını sağlayan, koruyucu kırmızı sarı kostüme sahip. Spiderman’in tüm Marvel kahramanları arasında farklı bir yeri var. 1963 yılında Lee tarafından yaratıldı. Halasının büyüttüğü Peter Parker genç ve sıradan bir çocuktur. Daha sonra bir örümceğin ısırmasıyla güçlerine kavuşur. Birçok karaktere can veren Stan Lee belgeseli bir dönemim kurgu sinemasına da ışık tutmaya devam edecek.