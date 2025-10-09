Haydarpaşa ve Sirkeci garları kültür-sanatın yeni kalbi olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında 15 Ağustos 2024’te imzalanan protokol kapsamında başlatılan çalışmalarla, İstanbul’un iki simge yapısı Haydarpaşa ve Sirkeci Garları yeniden düzenleniyor. Yalnızca mimari açıdan değil, kültürel ve toplumsal hafızayı da korumayı amaçlayan proje, bu alanları şehrin kültür-sanat yaşamının merkezine dönüştürecek.

Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Bu yapılar bizlere Sultan II. Abdülhamid’in mirası ve emaneti. Onları kültür ve sanatın kalbi haline getireceğiz” dedi. Ersoy, her adımın bilimsel analizler ve uzman görüşleri doğrultusunda atıldığını vurguladı.

“Kültürel kimliği koruyarak İstanbul’a değer katacağız”

Ersoy, 1870’lerden bu yana İstanbul tarihinin önemli bir parçası olan Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının geçmişine dikkat çekerek, “Bu özel alanı kültür ve sanatla iç içe bir merkez haline getirirken taşımacılık hizmetleri de devam edecek” dedi. Yeni projenin sergiler, açık hava etkinlikleri ve farklı yaş gruplarına hitap eden organizasyonlarla şehre çağdaş bir kamusal alan kazandıracağını belirtti.

Bakan Ersoy’a göre, hedef yalnızca binaları restore etmek değil; İstanbul’un köklerini, kimliğini ve tarihi dokusunu koruyarak modern yaşamın içinde yeniden canlandırmak.

Arkeopark, müzeler ve dijital kütüphane geliyor

Projede, kazı çalışmalarında ortaya çıkan kalıntılar doğrultusunda bir arkeopark ve kültür merkezi de yer alacak. Ayrıca dijital kütüphane, yazma eser şifahanesi ve çeşitli müze alanları kurulacak. Ersoy, “Yangından sonra sessizliğe gömülen bu alan artık nefes alan, yaşayan bir kültür alanına dönüşecek” dedi.

“Yeni kültür adaları olacak”

Bakan Ersoy, Sirkeci Garı ve Eminönü-Sirkeci Liman bölgesinin tarihsel ticari kimliğinin korunacağını, bölgenin kültür ve sanatla iç içe yaşayan bir odak noktası olacağını ifade etti. Proje kapsamında demiryolu müzesi, göç müzesi, seyahat kitaplığı ve geçici sergi salonları da planlanıyor.

Ersoy, “Bu alanları sadece restore etmek değil, İstanbul’un geçmişle geleceği buluşturduğu nefes alan mekânlara dönüştürmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.