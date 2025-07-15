Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi, Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Yönetmenliğini ve senaristliği Murat Fıratoğlu'nun yaptığı film ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair bilgiler...

Filmin konusu nedir?

Film borcunu ödemeyen patronu Hemme’yi öldürmeye karar veren tarım işçisi Eyüp’ün Siverek’te geçen bir gününü konu alıyor. İzmir’de tutunamayan Eyüp, eşi ve üç çocuğuyla hasta annesinin yanına, memleketi Siverek’e döner. Domates kurutma işinde çalışmasına rağmen yevmiyesini alamaz. Öfkeyle dolup kız kardeşinden silahını alır ve Hemme’yi aramaya koyulur. Fakat şehirde geçirdiği gün boyunca karşısına çıkan köylüler, akrabalar ve olaylar onu sürekli oyalarken; intikamla başlayan gün, beklenmedik bir şekilde Hemme ile halay çektiği bir düğünde son bulur.

Künye:

Yönetmen ve Senaryo: Murat Fıratoğlu

Yapımcı: Murat Fıratoğlu

Oyuncular kimler?

Oyuncular: Filmin başrolünde yönetmen Murat Fıratoğlu yer alıyor. Oyuncu kadrosu ise büyük ölçüde yönetmenin akrabaları ve Siverek halkından oluşuyor. Kadroda Salih Taşçı, Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın, Çetin Fıratoğlu ve Fırat Bozan dikkat çekiyor.

Tür: Dramatik

Renk: Renkli

Gösterim Tarihleri:

Dünya prömiyeri: 6 Eylül 2024 – Venedik

Türkiye prömiyeri: 26 Eylül 2024 – Adana

Vizyon: 13 Aralık 2024 – Türkiye

Süre: 83 dakika

Yapım Ülkeleri: Türkiye, Fransa, Bosna-Hersek, Birleşik Krallık

Dil: Türkçe

Çekim Mekanı: Siverek, Şanlıurfa

Hasılat: 12 haftada ₺1.351.186