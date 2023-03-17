Kirkor Sahakoğlu, bu sergisinde yine zaman ve mekân ilişkisine odaklanıyor ve serginin başlığını antikçağ ozanı Homeros’tan ödünç alıyor.

Efsaneye göre Homeros, Ege kıyılarını gezerken bir zeytin ağacının gölgesine oturur. Zeytin ağacı dile gelir ve Homeros’un kulağına fısıldar: “Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce de buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım.”