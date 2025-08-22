Heykeller nanoteknoloji ile ayağa kaldırılıyor

Nemrut’un zirvesinde­ki binlerce yıllık hey­keller için harekete geçildi. Kültür ve Turizm Ba­kanlığı’nın sağlamlaştırma projesiyle, Nemrut Dağı’nın doğu ve batı teraslarında yer alan eserler nanoteknolojiy­le koruma altına alınıyor.

Kül­tür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal’deki hesabından yap­tığı açıklamada, 5 yıllık süreç­te, çağın en ileri teknikleriyle gerçekleşecek çalışmalarla, bu eşsiz mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.

5 yıllık yol haritası

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti: “Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmala­rıyla Antiochos ve Kartal baş­ları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve batı teraslarında nanotekno­lojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güç­lendirildi, çatlaklar kapatıldı.

Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yön­temleri ilk kez Nemrut’ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut’un taş­larına nefes oldu. Yapıları gele­cek nesillere taşıyacak olan en doğru yöntem 2 yıl süren çalış­maların sonrasında belirlendi. 5 yıllık yol haritasıyla ilerleye­cek bu proje, eşsiz mirası gele­cek kuşaklara aktarmak için at­tığımız en önemli adımlardan biridir. Başlattığımız bu çalış­malarla, insanlık tarihinin ses­siz tanıklarını, gelecek yüzyıl­lara güvenle emanet ediyoruz.”

İlk etap 3 haftada tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıkla­maya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 7-27 Temmuz ta­rihlerinde 3 haftalık yoğun bir çalışmayla doğu ve batı terasla­rındaki en kritik eserler üzerin­de uygulamalar yapıldı. Adıya­man Müze Müdürlüğünden bir uzman ve 6 restoratörün katıl­dığı çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile batı terasın­daki 2 kumtaşı rölyef üzerinde kapsamlı müdahaleler gerçek­leştirildi. Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlik­ten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanıla­rak taşın bünyesi güçlendirildi. Çatlakların dolgu işlemleri ise hidrolik kireç bağlayıcı estetik harç ile yapıldı.

Kumtaşı eserlerde ise nano dağılımlı etil silikat çözeltisiy­le sağlamlaştırma sağlandı ve suyun taş içine işlemesi engel­lendi. Doğu terasında yer alan Apollon heykelinin başlık kıs­mındaki, geçmişte farklı grup­lar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça, bu kez kalıcı şekilde birleştiril­di. Bakanlığın 2022 yılında baş­lattığı deneme çalışmaları ve 2023–2024 yıllarındaki kont­rollerin ardından, bu yaz başla­yan uygulamalar Nemrut’un ge­leceğini güvence altına alacak. Bu çalışmalar tamamlandığın­da Nemrut’un dev taş yüzleri, artık yalnızca geçmişi değil, ge­leceği de koruyan birer anıt ola­rak ayakta kalacak.