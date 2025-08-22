  1. Dünya Gazetesi
Heykeller nanoteknoloji ile ayağa kaldırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesiyle, Nemrut Dağı’nda yer alan eserler nanoteknolojiyle korunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri ilk kez Nemrut’ta kalıcı şekilde uygulanıyor” dedi.

Nemrut’un zirvesinde­ki binlerce yıllık hey­keller için harekete geçildi. Kültür ve Turizm Ba­kanlığı’nın sağlamlaştırma projesiyle, Nemrut Dağı’nın doğu ve batı teraslarında yer alan eserler nanoteknolojiy­le koruma altına alınıyor.

Kül­tür ve Turizm Bakanı Ersoy, NSosyal’deki hesabından yap­tığı açıklamada, 5 yıllık süreç­te, çağın en ileri teknikleriyle gerçekleşecek çalışmalarla, bu eşsiz mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.

5 yıllık yol haritası

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti: “Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmala­rıyla Antiochos ve Kartal baş­ları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve batı teraslarında nanotekno­lojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güç­lendirildi, çatlaklar kapatıldı.

Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yön­temleri ilk kez Nemrut’ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut’un taş­larına nefes oldu. Yapıları gele­cek nesillere taşıyacak olan en doğru yöntem 2 yıl süren çalış­maların sonrasında belirlendi. 5 yıllık yol haritasıyla ilerleye­cek bu proje, eşsiz mirası gele­cek kuşaklara aktarmak için at­tığımız en önemli adımlardan biridir. Başlattığımız bu çalış­malarla, insanlık tarihinin ses­siz tanıklarını, gelecek yüzyıl­lara güvenle emanet ediyoruz.”

İlk etap 3 haftada tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıkla­maya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 7-27 Temmuz ta­rihlerinde 3 haftalık yoğun bir çalışmayla doğu ve batı terasla­rındaki en kritik eserler üzerin­de uygulamalar yapıldı. Adıya­man Müze Müdürlüğünden bir uzman ve 6 restoratörün katıl­dığı çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile batı terasın­daki 2 kumtaşı rölyef üzerinde kapsamlı müdahaleler gerçek­leştirildi. Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlik­ten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanıla­rak taşın bünyesi güçlendirildi. Çatlakların dolgu işlemleri ise hidrolik kireç bağlayıcı estetik harç ile yapıldı.

Kumtaşı eserlerde ise nano dağılımlı etil silikat çözeltisiy­le sağlamlaştırma sağlandı ve suyun taş içine işlemesi engel­lendi. Doğu terasında yer alan Apollon heykelinin başlık kıs­mındaki, geçmişte farklı grup­lar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça, bu kez kalıcı şekilde birleştiril­di. Bakanlığın 2022 yılında baş­lattığı deneme çalışmaları ve 2023–2024 yıllarındaki kont­rollerin ardından, bu yaz başla­yan uygulamalar Nemrut’un ge­leceğini güvence altına alacak. Bu çalışmalar tamamlandığın­da Nemrut’un dev taş yüzleri, artık yalnızca geçmişi değil, ge­leceği de koruyan birer anıt ola­rak ayakta kalacak.

