Hititler krallarını fal ile mi belirliyor? 4 bin yıllık tabletlerin sırrı çözüldü!

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğu düşünülen Kayalıpınar (Samuha) antik kentinde yürütülen kazılar, Hitit tarihi hakkında dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Kazı başkanı, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Maner, bu yılki çalışmalarda 53 çivi yazılı tablet bulduklarını açıkladı.

“Hitit krallığının devamı kuş falıyla belirlenmiş olabilir”

Maner, tabletlerde özellikle kehanet ve falların öne çıktığını, bunların büyük çoğunluğunun kuş falı ile ilgili olduğunu belirtti.

Maner, “Hititler iyi ve kötüyü fallardan anlamaya çalışıyordu. Bulduğumuz tabletlerde veliaht, küçük veliaht ve prenses sorgulanıyor. Dolayısıyla Hitit krallığının devamı kuş falıyla belirlenmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Antik kentin kesintisiz yerleşimi

Kayalıpınar’daki çalışmaların 2005’te başladığını, Doç. Dr. Vuslat Müller-Karpe’nin vefatı sonrası bir süre ara verildiğini hatırlatan Maner, kazılara 2021’den itibaren yeniden başkanlık ettiğini söyledi.

Antik kentte Paleolitik Çağ’dan Selçuklu dönemine kadar kesintisiz bir yerleşim olduğunu vurgulayan Maner, “Bizim açtığımız tabakalarda Hitit, Bizans, Roma ve Eski Asur ticaret dönemine ait kalıntılar var. Bu sene çok verimli geçti” dedi.

Mühürler ve kral isimleri

Buluntular arasında mühürler, baskılar ve kral isimleri de yer aldı. Devlet memurlarına ait mühürlerin yanı sıra, özellikle “ordu kâtibi”ne ait mühürün en dikkat çekici bulgulardan biri olduğunu dile getiren Maner, ortaya çıkan verilerin Hititlerin siyasi ve dini hayatına ışık tuttuğunu kaydetti.