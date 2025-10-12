Hollywood yıldızı Diane Keaton hayatını kaybetti
Hollywood'un Oscar ödüllü ünlü yıldızı Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti. Keaton'ın neden öldüğü ise henüz bilinmiyor.
The Godfather filminde canlandırdığı Corleone rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Diane Keaton'ın 79 yaşında hayata veda etti.
Oscar ödüllü yıldızın vefatını bir aile yakını duyururken ölüm nedeni ise açıklanmadı.
50 yılı aşkın sinema kariyerine sayısız ödül sığdıran ünlü oyuncu 1978'de “Annie Hall” filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik de yapan Diane Keaton; 1987'de “Heaven”, 1995'te “Unstrung Heroes” ve 2000'de “Hanging Up” filmini yönetmişti.
Hiç evlenmeyen, Los Angeles doğumlu Keaton'ın evlat edindiği iki çocuğu bulunuyordu.