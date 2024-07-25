İBB Şehir Tiyatroları, Cemil Topuzlu Sahnesi'ne konuk oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 'Açık Hava Yaz Oyunları' ağustosta tiyatroseverlerle buluşacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki oyunları, her yaştan seyirci izleyebilecek.
Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarladığı, Yelda Baskın'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Fosforlu Cevriye' 13-14 Ağustos'ta sahnelenecek.
Carlo Goldoni'nin eserinin Aslı Öngören yönetmenliğinde sahneye uyarlandığı 'İki Efendinin Uşağı' oyunu 16 Ağustos'ta, Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği 'Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi' ise 17 Ağustos'ta seyircilerin beğenisine sunulacak.
'Açık Hava Yaz Oyunları'na dair detaylı bilgiyi 'sehirtiyatrolari.ibb.istanbul' adresinden edinebilirsiniz.