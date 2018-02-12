İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzüyorlar

12 Şubat 2018

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, "Kral kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, tarihi özellikleri, mimarisi ve iki bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkati çekiyor.

Kayseri'de yaşayan Roma kralının amansız bir hastalığa yakalanan kızının Sarıkaya'da iyileşip ayağa kalktığına inanılan Roma hamamı kalıntıları ve havuzları, 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan kazı sonrası gün yüzüne çıkarıldı.

Daha önce havuzlar toprak altında olduğu için boşa akan termal su, temizlenerek ortaya çıkartılan havuzları doldurunca mimari yapısıyla dikkati çeken antik hamam, ilgi odağı oluyor.

Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile belediyenin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılması için çaba sarf edilen hamam, her mevsim vatandaşların ilgisini çekiyor.

50 derece sıcaklıkta yer üstüne çıkan ve birçok hastalığa karşı şifalı olduğu bilinen hamam suyu, kaymakamlıktan alınan özel izinle sporculara kış ortasında yüzme keyfi yaşattı.

İlçede çalışmalarını yürüten yüzücüler, kış mevsimi olmasına karşın, su sıcaklığıyla uygun bir ortam oluşturan havuzda, iki bin yıllık tarihle iç içe yüzme imkanı buldu.

"Dünyadaki iki yapıdan biri"

Antik Roma Hamamı'nın hikayesini anlatan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, en az iki bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen hamamın, içinden kendiliğinden çıkan sıcak suyu bulunan dünyadaki iki yapıdan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de sadece Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bu özellikte bir hamam bulunduğunu dile getiren Açıkel, "Roma hamamının önünde yarı olimpik ölçülere sahip havuzlar mevcut. Daha önce burası kapalıydı, üzerinde binalar vardı. Kamulaştırılıp yapılan kazılarda havuzlar ortaya çıktı. İlk yapıldığı tarihteki durumunu koruyor. İçinde yaklaşık 50-51 derece sıcak suyu var." dedi.

Antik hamamın turizme kazandırılması için Yozgat Valiliği ile çalışmalar yaptıklarına değinen Açıkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değerin dünya mirasına alınması noktasında UNESCO’ya müracaatımız var. İnşallah UNESCO, dünya mirasına kabul ettikten sonra Roma Hamamı dünyada daha fazla tanınmış olacak. Böylece hem Sarıkaya hem Yozgatımıza hem de Türkiye'ye daha çok turist çekmiş olacağız. Roma Hamamı'nın bir benzeri İngiltere'nin Bath bölgesinde bulunuyor. Orası bunun yarısı kadar bile yok. Onların pazarlaması çok kuvvetli olduğu için senede bir milyon 300 bin turist çekiyor. Gittik gördük, bizim suyumuz ondan daha güzel hem yapımız daha büyük ve daha eski tarihe dayanıyor. Aynı zamanda buranın dini bir merkez olarak kullanıldığı da varsayılıyor. Bizim daha fazla turist çekmemiz lazım, bunun için de elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz."

"Dünyanın en şifalı suyu"

Açıkel, hamamda çıkan termal suların dünyanın en şifalı sularından biri olduğunu kaydetti.

Roma döneminde de hamamın sağlık amaçlı kullanıldığına işaret eden Açıkel, "Sütunların üzerinde sağlık ve temizlik tanrıçasının figürleri var. Burada bir şifa kaynağı olduğu eskiden beri biliniyor. Çünkü su çıktığı derecede kullanılıyor, sudaki mineraller soğuk su katmak marifetiyle yok edilmiyor. Hacettepe Üniversitesi ve GATA'dan alınan raporlarda bu suyun birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak tespit edilmiş durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA