İKSV'den 1000 öğrenciye Kültür Sanat Kart hediye
İKSV, üniversite öğrencilerinin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak için 1000 öğrenciye 250 TL'lik İKSV Kültür Sanat Kart hediye edecek.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Kültür Sanat Kart projesi için 2018 yılı başvuruları 8 Ocak’ta başlıyor.
Başvurular arasından çekilişle belirlenecek 1000 üniversite öğrencisine, tüm yıl boyunca İKSV'nin düzenleyeceği etkinliklerde geçerli olacak 250 TL'lik İKSV Kültür Sanat Kart hediye edilecek.
Öğrenimine Türkiye'de devam eden 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerin katılabileceği çekilişe son başvuru tarihi 28 Ocak. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için: http://kultursanatkart.iksv.org/