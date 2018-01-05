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İKSV'den 1000 öğrenciye Kültür Sanat Kart hediye

İKSV, üniversite öğrencilerinin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak için 1000 öğrenciye 250 TL'lik İKSV Kültür Sanat Kart hediye edecek.

İKSV'den 1000 öğrenciye Kültür Sanat Kart hediye
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) gençlerin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı Kültür Sanat Kart projesi için 2018 yılı başvuruları 8 Ocak’ta başlıyor.

Başvurular arasından çekilişle belirlenecek 1000 üniversite öğrencisine, tüm yıl boyunca İKSV'nin düzenleyeceği etkinliklerde geçerli olacak 250 TL'lik İKSV Kültür Sanat Kart hediye edilecek.

Öğrenimine Türkiye'de devam eden 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerin katılabileceği çekilişe son başvuru tarihi 28 Ocak. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için: http://kultursanatkart.iksv.org/

istanbul kültür ve sanat vakfı iksv

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