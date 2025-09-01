“İlişki Geliştirme Merkezi” günümüz ilişkilerini cesurca irdeliyor

“İlişki Geliştirme Merkezi”, yakın bir gelecekte "sonsuza dek mutlu yaşayamayan" insanların yalnızlığı kabullenerek yaşamaya başladığı bir dünyayı konu alıyor. Ancak doğaları gereği duygusal bir açlık duyan insanların bu eksikliği gidermek için "İlişki Geliştirme Merkezleri" kuruluyor. Merkezlerde zorlu bir eğitimden geçen kadınlar ve erkekler, bir başkasıyla yaşamanın yollarını öğrenerek "belki de bu kez sonsuza kadar mutlu" olmanın peşine düşüyor. Ancak planlar, her zaman olduğu gibi, beklenmedik sürprizlerle sekteye uğruyor.

Günümüz ilişkilerine trajikomik bir bakış

Oyun, bu merkezlerden birine katılan Ali Ferah ve Mürvet'in yaşadığı enteresan ve trajikomik öyküyü izleyiciyle paylaşırken, bugünün insan ilişkilerini cesurca irdeliyor. Oyun, yer yer güldüren, yer yer hüzünlendiren tablolarla izleyicinin kendi yaşamına ayna tutuyor. Finalde ise akıllarda dev bir soru işareti bırakıyor: Böyle bir merkez gerçekten var mı, yoksa bizler zaten her ilişkimizde doğal yollardan bu eğitimi alıyor muyuz?

Tecrübeli kadro ve unutulmaz bir dönüş

"Kafatası", "Yağmur Sıkıntısı" ve "Yan Rol" gibi oyunlardaki başarılı rejisiyle tanınan Şenol Önder, 13 yıllık aradan sonra yeniden oyuncu olarak sahnede yer alıyor. Dramaturg Arzu Önder, dekor tasarımcısı Şenol Önder, ışık tasarımcısı Alev Topal ve hareket tasarımcısı Tolga İskit ise güçlü bir teknik ekip olarak oyuna imzasını atıyor. Afiş tasarımı R. Onur Duru, fotoğraf çekimleri ise Baki Yavuz'a ait.

Oyun, 10 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30'da Şişli Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.