"İlk Tiyatrom İlk Konserim PSM'de" projesi tanıtıldı

Toplumun her kesiminden insanın kültür sanat faaliyetlerine katılımını sağlamak için hayata geçirilen projenin tanıtımı Zorlu PSM Touche'de yapıldı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de her 10 kişiden birinin kültür sanat etkinliklerine gittiğine dikkati çekerek, "Nüfusumuzun neredeyse yüzde 70'i hiç konser veya tiyatroya gitmemiş. Bunun nedenleri arasında elbette maddi engeller, iletişim ve ulaşım engelleri gibi sebepler var. Biz bu projeyi tam da bu engelleri kırmak için hayata geçiriyoruz." dedi.

"Sektöre bu yönde bir örnek ve ilham olmak istiyoruz"

Ova, Zorlu PSM'nin dünyanın en büyük müzikallerini, dans ve müzik gruplarını ağırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli, yabancı çok önemli sanatçıları ağırlıyoruz. Artık 11. yılımıza giriyoruz. Topluma daha çok fayda sağlamak istiyoruz. Sektöre bu yönde bir örnek ve ilham olmak istiyoruz. İstanbul'da dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve hayatında hiçbir zaman konser veya tiyatroya gitmemiş bireyleri etkinliklerimizde ağırlıyoruz. Onları yaşadıkları yerlerden alıyoruz, PSM'ye getiriyoruz. Geçtiğimiz sene pilot proje olarak başladı. Yakın çevremize eriştik fakat burada ağırladığımız ailelerin, çocukların ve gençlerin gerçekten hayatını değiştirdiğimizi fark ettik ve hissettik. Uzun vadede tabii ki tüm Türkiye'ye bu projeyi yaymak istiyoruz."

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de toplumsal faydanın ancak kurumların birbirlerini desteklemesi ve ortak hareket etmesiyle mümkün olduğuna işaret ederek, vakıf olarak 10 yıldır taşımalı eğitim gören çocuklar için projeler ürettiklerini söyledi.

Sanatın toplumun her kesimine ulaşması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, "İnsan görmediği, deneyimlemediği bir şeyi isteyemez ve bunun üstüne hayal kuramaz. Bu yolculukta 2 yıl önce Zorlu PSM ile yollarımız kesişti. Bizim çocuklarımızın böyle bir deneyim alanı yoktu. Zorlu PSM ile İstanbul'da yaşayan taşımalı eğitimde öğrenim gören çocuklara ulaştık. İlk başta onlara uygun çocuk etkinliklerine getirmeye başladık ve gerçekten dünyaları değişti." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, konser ve tiyatro oyunlarını çocuklara sunmanın yanı sıra bir performansı gerçekleştirme deneyimi kazanmalarını da sağladıklarını aktararak, sanatın toplumsal sermaye için önemli bir deneyim alanı olduğunu vurguladı.

"Bu proje ile sanata ulaşımdaki eşitsizliği tamamlamaya gayret edeceğiz"

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise bir TEV bursiyerinin gönderdiği mektubu okuyarak başladığı konuşmasını, şu sözlerle sürdürdü:

"Binlerce öğrenciye burs verirken her yıl birçok hikaye dinliyoruz. Bu hikayelerin birçoğunda da maalesef öğrencilerimiz ancak temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bugün üniversitelerde okuyan birçok gencimiz ancak yurdundan okuluna, okulundan yurduna gidiyor. Müzikale, tiyatroya gidemeyebiliyorlar. Sinema izleyemiyorlar. Aslında birçok birikimi yaratacakları bu dönemleri maalesef zorluklarla ve hayat mücadelesiyle geçiyor. Onun için bu proje çok kıymetli bir girişim."

Öğrencilerin hayatında kültür ve sanat etkinliklerinin önemine dikkati çeken Taşkın, "Atatürk'ün söylediği gibi güzel sanatlarda başarı, bütün devrimlerin başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bütün devrimlerde başarının temel koşulu sanatın olmasıdır. Sanat olmadan gerçekten uygarlıktan bahsetmek zor. Bizim temel amacımız, bu eşitsizlik içinde biraz daha eşitlik dağıtmak. Bu proje ile sanata ulaşımdaki eşitsizliği tamamlamaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.