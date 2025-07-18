İngiliz rock grubu Starsailor, İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor
İngiliz rock grubu Starsailor, 24 Ekim'de İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Zorlu PSM’de düzenlenecek konserin biletleri satışa sunuldu.
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İngiliz rock grubu Starsailor, 25. yıl turnesi kapsamında Zorlu PSM’de konser verecek.
"Love Is Here", "Good Souls" ve "Silence is Easy" adlı eserleriyle müzik dünyasında tanınan grup, 24 Ekim’de hayranlarıyla buluşacak.
James Walsh'un liderliğinde kurulan grup, yeni albümleri "Where The Wild Things Grow"daki eserlerin yanı sıra klasikleşen eserlerin de içinde bulunduğu bir repertuvarı yorumlayacak.
Konserinin biletleri "passo.com.tr"den satışa sunuldu.